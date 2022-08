¿Volteó bandera? Gibrán Ramírez asegura que Morena es un partido ‘común y corriente’

Gibrán Ramírez , periodista, militante y fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se mostró decepcionado por las elecciones internas de su partido. Durante una entrevista para el noticiero de Elena Lozano en El Financiero Bloomberg señaló:

“El partido carece de una vida orgánica y de una dinámica constante de sucesión de sus órganos internos, en realidad Morena esta formado por un publico que sigue al presidente y se aprovecharon de eso los dirigentes, la cúpula del partido (...) para cerrar el paso a los dirigentes que podían parecerles incomodos rumbo las elecciones del 2023 y del 2024 y para colocar a a sus alfiles”.

“Hay una operación de parte del Gobierno Federal y de parte de la cúpula de Morena para callar la disidencia, para enaltecer la obediencia y para que no haya cambios rumbo a 2024 y que siga siendo la misma comisión que en las encuestas”, continúo Ramírez en la entrevista.

Al seguir hablando respecto a las encuestas que realiza el partido, el militante de Morena aseguró que estas son “encuestas patito” y aseguró que en las elecciones “se da la misma patología dentro de los poderes que están dentro del poder pero con un ingrediente mucho más potente de acarreo de clientelismo”.

La democracia en las elecciones internas de Morena

“No hay democracia, hay simulación” fue lo que declaró Ramírez al ser cuestionado sobre las elecciones internas de Morena, ocurridas el pasado fin de semana.

“El presidente dijo en los primeros años de su mandato que no se aceptarían servidores públicos del Gobierno Federal porque esto cargaría los dados; sin embargo, esto se le olvido. De democrático hubo muy poco, las personas que ya tienen poder burocrático y poder económico se hicieron también de poder partidista, la militancia fundadora fue dejada de lado y no hubo ningún proceso deliberativo como se plantea en los estatutos”, aseguró el militante de Morena.

También criticó que “siempre hablan de democracia, pero solamente para validar sus encuestas amañadas(...) el control es férreo, pero se llenan la boca de democracia y se esconden detrás de la figura del presidente López Obrador”.

Posteriormente, al ser cuestionado sobre los actos de violencia que se vivieron en distintos distritos durante las elecciones, Ramírez aseguró que esta no fue generalizada; sin embargo, explicó que “en la mayor parte de los distritos del país se ejerció un control previó, a mi por ejemplo no me dejaron competir en mi distrito (...) donde no lograron rasurar a los incomodos se generó un ambiente de tensión que en algunos casos llego a la violencia”.

Por último, al ser cuestionado sobre quién debería de responder por lo ocurrido el fin de semana, el periodista mencionó en especifico a Mario Delgado, Citlali Hernández y la comisión de elecciones de Morena y aseguró que “debería anularse el proceso por completo”.