‘Buscaremos una buena vecindad’: Esto dice la carta de AMLO a Biden sobre consultas al T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este martes una carta a Joe Biden para aclarar cuestiones sobre la política energética de México tras las consultadas solicitadas por su país al T-MEC.

“Ahora que hay diferencias por la interpretación de nuestra soberanía energética, hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema de manera muy respetuosa”, comentó el mandatario quien anunció desde la semana pasada la emisión de la misiva.

El presidente @lopezobrador_ anunció que hoy le enviará una carta a Joe Biden (@POTUS) para reiterarle que la relación con México "se va a dar con respeto a nuestra soberanía, en un pie de igualdad (...) Vamos a buscar siempre una buena vecindad". pic.twitter.com/qYUaUul6f1 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) August 2, 2022

¿Qué dice la carta que envió AMLO a Joe Biden por controversias sobre el T-MEC?

López Obrador adelantó el pasado jueves que solicitaría una explicación por parte de su homólogo estadounidense sobre las acusaciones por una supuesta violación del tratado comercial derivada de la política energética aplicada en el país.

También aseguró que confía en el respeto expresado por Joe Biden hacia la soberanía de México y que por esa razón le pediría aclarar los señalamientos.

“Ya se envió, ¿saben qué dice la carta? Que no considero falso ni discursivo lo que me ha dicho en varias ocasiones el presidente Biden de que nuestra relación se va a dar con respeto a nuestra soberanía en un pie de igualdad y que vamos a buscar siempre una buena vecindad”, reveló.

Minutos antes, el presidente reiteró que no buscará la salida de México del T-MEC ni su adhesión a otro bloque comercial pese a las diferencias.

“Nosotros tenemos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y Canadá y por nuestra vecindad nos conviene mantener la cooperación... lo único que estamos buscando es que se respete nuestra soberanía, que esta integración no signifique sumisión”, comentó y aclaró que no considera la cercanía con su vecino del norte como una desventaja.

“Yo sostengo que bendito México, tan cerca de dios y no tan lejos de Estados Unidos”.

También insistió en cuidar la relación con las naciones que conforman el tratado pero “que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia, porque México es un país independiente y soberano”.

“Para decirlo de manera sencilla, México no se vende, México es de los mexicanos de nuestra generación y de los que vienen, eso no tiene precio, no hay arreglo que valga”, apuntó.