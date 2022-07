‘Oiga, qué está sucediendo’: AMLO enviará carta a Joe Biden sobre solicitud de EU de consulta al T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una carta a su homólogo Joe Biden para que el mandatario estadounidense aclare quién solicitó la consulta de revisión de disputadas interpuesta por el gobierno de Estados Unidos.

Cuestionado sobre hasta dónde está dispuesto México a defender su soberanía nacional, el mandatario descartó una ruptura del T-MEC; sin embargo, señaló que su gobierno no entregará la “independencia” del país, aunque eso implique “no tener acceso” al mercado estadounidense.

“Si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Además no tienen razón”, sentenció AMLO en Palacio Nacional.

“Estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden. Estoy con ganas de enviarle una carta para decirle:

‘Oiga, qué está sucediendo. A lo mejor usted no está informado, porque usted siempre me ha dicho, y le creo, que nuestra relación siempre se va a dar con un pie de igualdad y que respeta nuestra soberanía. ¿Quiénes son los que están tomando estas decisiones? Le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata’.

En la #mañanera, el presidente @lopezobrador_ sostuvo que si el acceso de México al mercado de EU implica ceder la soberanía, "no lo aceptamos, no vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero". pic.twitter.com/z9qrmzMxhs — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 28, 2022

Asimismo, el titular del Ejecutivo argumento que posiblemente el presidente estadounidense no conoce los pormenores del T-MEC, en específico el artículo 8 del Tratado Comercial, que garantiza la soberanía energética de México.

“Le voy a explicar que se suspendió la negociación (del T-MEC), quiénes participaron, cómo fueron a consultar al presidente Trump y como él acepto el texto”.

Finalmente, López Obrador reiteró que no se romperá el Acuerdo Comercial entre los países de Norteamérica porque “no nos conviene y tampoco le conviene a Estados Unidos”.

“Es una integración indispensable y conveniente para los dos pueblos”, afirmó.