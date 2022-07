‘Luz verde’ al Tramo 5: Gobierno declara al Tren Maya como obra de seguridad nacional

El Gobierno federal determinó, en sesión del Consejo de Seguridad, que el Tren Maya es una obra de seguridad nacional para poder reanudar obras en el Tramo 5, actualmente suspendido por orden de un juez, informó Javier May, director general del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), en entrevista con medios de comunicación previa a la ceremonia conmemorativa por el aniversario luctuoso de Benito Juárez, realizada en Palacio Nacional.

“Hubo una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional, donde la obra es prioritaria. Sí (por el acuerdo presidencial para decretar obras de seguridad nacional), en la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas, y que los interesados que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra se reinicie”.

Al encargado de la obra se le cuestionó si con ello no se violentaba la suspensión definitiva del Tren Maya otorgada por un juez de Yucatán, en resolución a amparos ingresados por ambientalistas y activistas congregados en el colectivo Sélvame del Tren, lo que rechazó.

“No, ninguno, no se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur la que convocó, la que está llevando la obra es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad”.

Afirmó que al momento el juez no ha dado fecha, pues de parte de Fonatur ya se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental, y se han presentado los alegatos, por lo que sólo se está a la espera de que se “levante la suspensión”.