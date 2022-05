Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América: AMLO sobre cumbre en EU

A menos de un mes de que los líderes del continente se congreguen en la Cumbre de las Américas para discutir una agenda común, el presidente López Obrador sigue pidiendo a Estados Unidos que no excluya a ningún país pues no le corresponde tomar esa decisión.

“Consideramos que no se excluya a ningún país de la cumbre, nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no, somos países independientes, libres y soberanos”, comentó este jueves.

Independientemente de que la reunión se lleve a cabo en la nación estadounidense, el mandatario considera que ese país no puede imponer su voluntad en todo el continente.

“No nos regimos por mandatos de hegemonías, de países extranjeros, nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las constituciones de los pueblos”, afirmó.

"Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no", sostuvo el presidente @lopezobrador_ sobre la #CumbreDeLasAméricas. pic.twitter.com/sqFWOw9Vur — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) May 12, 2022

También cuestionó las políticas restrictivas e hizo un llamado a todos los países a crear un bloque similar al de la Unión Europea que sirva de legado para las nuevas generaciones.

“¿Vamos a seguir con la política de hace dos siglos? ¿Del destino manifiesto o de América para los americanos entendiendo que América es Estados Unidos? No, ya es mucho tiempo, y esas no son las prácticas. Vamos a dejarle a las nuevas generaciones, una relación política distinta en América”.

En los últimos días el mandatario ha insistido al gobierno estadounidense levantar el veto a los países que no cumplen con sus ‘condiciones democráticas’ para que puedan asistir a la cumbre que se celebrará en Los Ángeles California.

“Cuando queremos que asistan todos es porque queremos buscar la unidad en América, la hermandad en América, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales”, reiteró este jueves.

En caso de no cumplir con esta condición, Obrador amagó con no asistir y mandar en su lugar al canciller Marcelo Ebrard.

El mandatario considera que esta decisión, que ya hizo eco en el resto de la región latinoamericana, no afectará las relaciones con el país colindante pues su presidente, Joe Biden siempre ha respetado “el derecho a disentir”.

“Siempre ha sido muy respetuoso y es una persona buena, responsable y pues es demócrata, sabe que debe respetarse a todos el derecho a disentir, a diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad, no es pensamiento único”.

Obrador celebró el comunicado lanzado este miércoles por la Casa Blanca pues confía en que se tome en cuenta su solicitud como le aseguró el embajador Ken Salazar en la reunión que sostuvieron el martes.

“Yo no descarto el que el presidente Biden haga la invitación a todos, me dio gusto que ayer en la Casa Blanca, se sostuvo que no se han girado invitaciones, a mí no me han invitado formalmente, vamos a esperar y sería muy importante, histórico, ¿a quién no le gusta esto?”, manifestó.