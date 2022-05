Casa Blanca responde a AMLO sobre Cumbre de las Américas: ‘Aún no se han enviado las invitaciones’

La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió a los amagos del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas, si no se invita a todos los países, incluidos Cuba y Venezuela.

“No hemos tomado una decisión de quienes serán invitados, las invitaciones finales aún no han sido enviadas”, dijo Psaki en su conferencia de prensa diaria.

Ante la pregunta de un reportero: “¿Puede confirmar si alguien de Venezuela, Nicaragua y Cuba van a ser invitados a la cumbre?”, la vocera presidencial dijo “no puedo porque no hemos tomado una decisión final”.

La respuesta de Estados Unidos se emitió horas después de que López Obrador declarara en conferencia matutina que, como forma de protesta, no asistirá a la Cumbre de las Américas, si no se invita a todos los países.

“Si se excluye, si no se invita a todos va a ir una representación del Gobierno de México pero no iría yo, me representaría el canciller, Marcelo Ebrard”, señaló AMLO.

“No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos y aunque tengamos diferencias las podemos resolver cuando menos escuchándonos, dialogando pero no excluyendo a nadie, además nadie tiene el derecho a excluir”, agregó el presidente.

La Novena Cumbre de las Américas se llevará a cabo en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio de 2022.

Bolivia se suma a protesta de AMLO

El presidente de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora se unió a la “protesta” del mandatario mexicano y dijo que él tampoco asistirá a la Cumbre si no se invita a todos los países.

“Una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, señaló mediante una publicación en Twitter.

Arce Catacora destacó que Bolivia “cimienta sus relaciones internacionales en la Diplomacia de los Pueblos, con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la Cultura del Diálogo y la Paz”.

(Hilo) Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de #Bolivia, reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma. pic.twitter.com/aicTZxYnWm — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) May 11, 2022