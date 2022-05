Cumbre de las Américas: Si no hay invitación para todos los países, AMLO no asistirá

El presidente López Obrador adelantó que de no extender la invitación a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, enviará al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en su representación.

“Si se excluye, si no se invita a todos va a ir una representación del Gobierno de México pero no iría yo, me representaría el canciller, Marcelo Ebrard”, adelantó este martes.

El presidente @lopezobrador_ advirtió que, como forma de protesta, no asistirá a la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California, si no se invita a todos los países, incluido Cuba; en su lugar asistiría el canciller @m_ebrard. pic.twitter.com/Gigf8iQVsT — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) May 10, 2022

Después de insistir en que no tenía una postura aún definida, finalmente dio a conocer que sí emprendería acciones en caso de que no se cumpliera con su solicitud.

A manera de mensaje de protesta, el presidente comentó que no asistiría porque “no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal”.

“No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos y aunque tengamos diferencias las podemos resolver cuando menos escuchándonos, dialogando pero no excluyendo a nadie, además nadie tiene el derecho a excluir”, agregó Obrador que en reiteradas ocasiones ha insistido en la creación de un bloque continental americano similar al de la Unión Europea.

El mandatario aseguró que su decisión no afectará las relación bilateral entre México y Estados Unidos pero no descarta llegar a un acuerdo con su homónimo Joe Biden para evitar llegar a esa situación.

“Somos países independientes y tenemos relación de amistad y de respeto. Él habla de un pie de igualdad y ha sido siempre respetuoso pero además todavía falta para la cumbre y podemos llegar a un acuerdo pero sí tenemos que unirnos todos”.

En la antesala de la Cumbre que se llevará a cabo en Los Ángeles y en la que se reúnen los jefes de estado del continente, Obrador ha reiterado la petición a Biden para que no se excluya a ningún país del evento, así como levantar el bloqueo en contra de Cuba.