‘No he roto nada y aquí estoy’: Madre pide a AMLO justicia para su hijo asesinado

Silvia Castillo, madre del joven Alan Ibarra Castillo, se manifestó este martes afuera de Palacio Nacional para solicitar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer el asesinato de su hijo ocurrido en San Luis Potosí, en 2019.

“Tres años respeté al gobierno, no he roto, no he hecho nada y aquí estoy, soy la que tomó la Comisión de Derechos Humanos, por Alan”.

Castillo, quien lanzó consignas mediante un megáfono, protestó semidesnuda con mantas alusivas al caso de su hijo, y criticó que el Gobierno federal solo dé atención al caso de la joven Debanhi Escobar, asesinada en Nuevo León, por lo que también pidió la intervención del gobernador Ricardo Gallardo.

“Los hombres valen igual que las mujeres, y nos duelen los hijos, no toman en cuenta que la que sufre es una madre”, comentó brevemente a la prensa.

Expresó que “ya perdí la vergüenza”, pues lo mismo se ha quitado la ropa en Palacio Nacional, que en Reforma y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por la mañana, durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, frente a Palacio Nacional llegó una veintena del Movimiento por nuestros desaparecidos en México al frente C. Gracias Fernández, pidiendo la intervención para la búsqueda y localización de sus familiares.

Los manifestantes entregaron un escrito a Adán Augusto López y Alejandro Encinas, secretario de Gobernación y subsecretario de Derechos Humanos.