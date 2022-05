Va por México presentará propuesta de reforma electoral hasta agosto

Será hasta el mes de agosto cuando el PRI y la oposición presenten su propuesta de reforma electoral, informó su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

Sostuvo que “no compartimos buena” parte de la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y consideró que, si el propósito es ahorrar costos, “será más caro para el país que no haya democracia”.

“La coalición Va por México y el PRI, en lo particular, en agosto presentaremos algunas propuestas de reforma electoral”, precisó.

Moreira explicó que la bancada priista recibió el último día de la Legislatura la iniciativa del presidente de la República, por lo que “la estamos revisando y no compartimos una buena parte de ella”.

“Nosotros estamos en contra de que se vulnere al INE; estamos en contra de un centralismo que se avizora con ese tipo de reformas, de debilitar a los municipios, a los estados y es a donde vamos.

“Más caro sale que no haya democracia, mucho más caro sale que no haya democracia; más bien hay que sentarse a reflexionar lo que se busca, hay oportunidad de ser austeros en muchos temas, pero creo que la concentración que se pretende debilita la democracia”, insistió.

También rechazó la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones para la reforma electoral, porque no hay condiciones ni el caso lo amerita.

Explicó que “una reforma de gran calado en este país siempre se ha iniciado por una o dos razones: o hay una crisis de gobernabilidad o hay una crisis electoral. Y normalmente son empujadas desde una conciencia democrática, contando con el apoyo de la oposición”.

Sin embargo, “en la actualidad no tenemos una crisis electoral, no la hubo, tenemos un presidente que triunfó y que los órganos electorales le reconocieron su triunfo. Y no hay tampoco una crisis de gobernabilidad, tanto es así que la revocación del mandato fracasó, no tuvo gente”.

“Entonces, una reforma electoral debe partir de esas circunstancias. La de hoy no sale así.

“Nosotros no estamos por un Periodo Extraordinario y hasta agosto empezará el trámite legislativo. Ellos, los de Morena, tienen la posibilidad en comisiones de llevar a todos los partidos a dictamen, pero eso no quiere decir que se vote a favor nada”, aclaró.

Indicó que tampoco hay nada formal para la organización de foros de parlamento abierto sobre la iniciativa de reforma electoral. “No, no hay propuesta, nada más depositaron la iniciativa. En caso de que haya Parlamento Abierto, nuestro trabajo es legislar, estaríamos en el Parlamento Abierto, nuestro trabajo es reflexionar, reflexionaríamos, propondríamos cosas, pero ese es nuestro trabajo legislativo, muy distinto es votar. Votaremos en lo que estemos de acuerdo”, aseguró.