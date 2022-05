En tragedia de L12 ‘no hay impunidad’, dice Fiscalía capitalina pese a que no hay detenidos

La tragedia de la Línea 12 del Metro, en la que 26 personas murieron y más de 100 resultaron heridas, el 3 de mayo de 2021, no está impune, dijeron ayer, por separado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la fiscal Ernestina Godoy.

Aseguraron que, a pesar de que no hay personas en prisión o sujetas a proceso penal, sí se ha hecho justicia, pues 90 por ciento de las víctimas ya fue indemnizado.

“Sí es justicia, es una donde no hay personas en la cárcel, no hay un proceso muy largo de amparos, que puede llevar años y años y años; sino que, de acuerdo con el sistema penal acusatorio, lo que se establece es, si la víctima está de acuerdo con una justicia restaurativa, se procede así”, aseguró Sheinbaum.

“Ni impunidad ni olvido, sólo verdad, justicia, reparación integral del daño y garantía de no repetición. La reparación del daño es sinónimo de justicia”, estimó la fiscal Godoy.

Además, coincidieron en que hay una reparación material del daño por parte de las empresas constructoras, quienes aportarán mil 500 millones de pesos en la reconstrucción de la Línea 12 y con ello se garantiza la no repetición.

- ¿A cambio de qué las empresas están aportando gratuitamente este dinero?- se cuestionó a Sheinbaum.

- A cambio de nada, nosotros no somos iguales. No sé qué pretendas con la pregunta, pero nosotros no somos iguales, es absolutamente transparente, es un modelo de justicia restaurativa- esgrimió.

En un mensaje a medios emitido ayer, en vísperas del primer aniversario de la tragedia ocurrida el 3 de mayo de 2021, la fiscal Godoy explicó que la investigación hecha incluyó más de mil 400 diligencias.

Señaló que ello llevó a la “teoría del caso irrefutable” que concluye que el colapso fue originado por diversos errores en su construcción y deficiencias en el diseño que ponían en riesgo su estabilidad estructural.

Dijo que, por ello, si bien no hay detenidos, la fiscalía imputará a 10 personas (ocho exservidores públicos, incluido Enrique Horcasitas y dos representantes de las empresas) por homicidio, lesiones y daño a la propiedad.