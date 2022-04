Más de 400 niños viven con sus madres en la cárcel; se les considera invisibles

En el mes del niño, más de 400 menores de seis años recluidos en las cárceles del país con sus madres permanecerán “invisibles”.

Un análisis del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que, “de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, en México existían 362 niñas y niños que acompañaban a sus madres en reclusión; sin embargo, al no ser estudiados todos los centros penitenciarios del país, se estima que son más de 400 las niñas y niños en esta situación”.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su último informe de 2021, reportó que, “con relación a los menores de seis años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad en los centros penitenciarios federales y estatales, a nivel nacional se reportaron 392 menores, de los cuales 50.5 por ciento son niños y 49.5 por ciento niñas”.

Precisa que, “del total, 43.4 por ciento se trató de menores de un año y la mayoría de los niños se encuentra en el Estado de México”.

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, al cierre de 2020, a nivel nacional, la cantidad de mujeres privadas de la libertad que se encontraban embarazadas y/o en periodo de lactancia fue de 356. Adicionalmente, se registraron 384 mujeres privadas de la libertad con sus hijos menores de seis años.

“Se considera niñas y niños invisibles a aquellos menores de edad cuya existencia y necesidades son desconocidas o pasan desapercibidas para el Estado, por lo que no se les otorgan cuidados o medidas especiales de atención, y se encuentran en desprotección ante situaciones que ponen en peligro su integridad, tales como la violencia, la delincuencia, la privación de su libertad, entre otras”, establece el estudio Las niñas y niños invisibles en las cárceles de México, del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte.

“Estos niños, en su mayoría, no se encuentran al cuidado de su familia, pueden carecer de documentos de identidad o no ser escuchados en la toma de decisiones que les afecten. Si el contexto de reclusión no brinda elementos para conocer con precisión su número, difícilmente podrán conocerse las condiciones de cada una y cada uno de ellos”, advierte.