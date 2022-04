Diputada Erika del Castillo denuncia a Gabriel Quadri por insultarla

La diputada Erika Vanesssa del Castillo Ibarra, de Morena, denunció públicamente un insulto en su contra hecho por el legislador panista Gabriel Quadri.

La legisladora explicó en una conferencia de prensa que este insulto fue dicho en la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, y que aunque hacía esta denuncia de manera pública, también acudirá a las autoridades correspondientes.

“Durante mi intervensión, el señor Quadri le menciona a la diputada que está a lado de él diciendo: ‘Qué sarta de pendejadas dijo esta pendeja’. Me parece que este señor ha reincidido en varias ocasiones en violencia de género por no pensar igual que él. Nosotras ya estamos cansadas porque no podemos participar sin ser violentadas en espacios en los que tenemos que estar en conjunto”, puntualizó el miércoles la diputada Del Castillo.

La legisladora recordó que el panista Quadri ya ha sido sancionado por violencia de género y violencia contra personas LGBT+, luego de que insultara a la diputada Salma Luévano.

Añadió que de este hecho fueron testigos compañeros de su misma bancada, y mencionó a Karla Díaz García, Carlos Manzo y Klaus Ritter Ocampo.

Carlos Manzo señaló que Gabriel Quadri comete violencia política de género. “No es la primera vez que este individuo se expresa de manera denostativa, de manera humillante, agresiva, violenta, hacia las compañeras y compañeros del poder legislativo. Yo quiero decirle desde aquí a Gabriel Quadri que es un mentiroso, que no tiene el valor civil ni moral ni político de reconocer sus errores y esta gravísima falta”, apuntó en conferencia.

Añadió que “no tuvo el valor civil de disculparse ni de reconocer su error”. También contó que la diputada Edna Díaz, del PRD, es presidenta de la comisión en donde ocurrió este insulto y no hzio nada al respecto.

“Lo más triste es que en esta comisión que preside una diputada plurinominal, la diputada Edna Díaz, presidenta de esta comisión por la fracción del PRD, en días pasados y como ya es costumbre hace uso de la bandera de violencia política de género (...) Hay una gran incongruencia que hoy en su comisión, con su compañero Quadri, se le permita a este diputado violentar, excusarse, encubrirlo”, dijo.

Tribunal sanciona a Quadri por mensajes transfóbicos

El pasado 21 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Gabriel Quadri incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género y violencia contra las personas LGBTQ+.

El legislador del PAN tuvo que disculparse de manera pública con Salma Luévano. Además, tendrá que tomar dos cursos, uno en materia de violencia política en contra las mujeres en razón de género, y otro en materia de violencia contra las personas LGBTQ.

El panista también será inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE).