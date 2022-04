Amenazas de Mario Delgado de encarcelar a diputados son ‘sandeces’: líderes de oposición

A los líderes de oposición no les pareció lo dicho por Mario Delgado sobre los diputados que votaron contra la reforma eléctrica. (Especial)

Dirigentes nacionales y legisladores federales de oposición calificaron de “sandeces” y de “improcedentes” los “discursos políticos” y las “amenazas” del presidente de Morena, Mario Delgado, de meter a la cárcel a los 223 diputados que votaron contra la reforma eléctrica.

“Es improcedente y el inútil discurso de odio generado por Morena y no va a doblar al PRI, que está más unido que nunca”, dijo el presidente del PRI, Alejandro Moreno.

El dirigente tricolor aseguró que en Morena simulan lealtad, cuando en realidad se mueven con el mejor postor, además de señalar que le pusieron un alto a Morena y no permitirán que lastimen al pueblo de México, pues el priismo militante no titubeará ni doblará las manos.

“El voto de los priistas y de la coalición Va por México en torno a la reforma eléctrica fue un voto patriota. Morena no tiene los votos para modificar la Constitución a su antojo y por eso, de una vez les decimos, no van a debilitar ni a desaparecer al INE. Su reforma electoral, como la proponen desde el gobierno y Morena, no va a pasar y tampoco permitiremos que militaricen la Guardia Nacional”.

Por otra parte, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez, calificó de “sandeces” las amenazas de Mario Delgado, porque en Morena “saben que no procede la consulta ni la denuncia penal. Lo que intentan es invalidar a las personas que han tenido el valor de defender su autonomía política”.

Consideró que no tienen sentido sus palabras, porque sólo es arrojar una maldición sobre quienes no pudieron someter y que amplificar ese mensaje es colaborar con su objetivo.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, desestimó las amenazas de Mario Delgado y cuestionó que “¿traición a la patria es disentir? ¿Es pensar distinto? Al contrario, las y los diputados del PAN pasarán a la historia como patriotas por detener la regresión que propone Morena”.

Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, cuestionó también que “¿es justamente un delincuente electoral, como Mario Delgado, el que amenaza con cárcel a los que votaron contra la reforma eléctrica? México no es una dictadura que somete a los opositores, es una democracia, con sus libertades y lo vamos a defender”.

Declaró que “es Mario Delgado quien debería estar en la cárcel por los delincuentes que ellos protegen; es una mala copia de quien está en Palacio Nacional”.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dijo que las amenazas “son sólo parte del circo político, del espectáculo y del show que arma periódicamente Mario Delgado que no va a llevar a ningún lado, sólo va a polarizar más al país”, por lo que llamó a “abonar a la concordia y terminar con la polarización que pondría en riesgo a las personas”.