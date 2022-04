‘Ahora resulta que se sienten ofendidos’: Morena defiende exhibir a diputados que votaron vs. reforma eléctrica

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, negó que exista una campaña de odio contra las diputadas y diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica de AMLO.

En conferencia de prensa, este lunes el dirigente morenista se pronunció sobre el evento que encabezó Morena en la Alameda Central denominado ‘Festival por la Soberanía’, en el que exhibió fotografías de legisladores que votaron en contra de la reforma propuesta por el presidente López Obrador.

“El domingo realizamos en la Alameda este tendero de la traición, donde pusimos las fotos de los 223 diputados y diputadas que traicionaron a México en el tema de la reforma eléctrica (...) ahora resulta que los autores de ‘es un peligro para México’ se sienten ofendidos porque la gente conozca su trabajo legislativo”, comentó Mario Delgado.

“Se dice que es una campaña de odio, ayer ustedes pudieron ver que hubo canto, baile, música, alegría, porque así nos enseñó a luchar AMLO (...) siempre decidió por la vía democrática, legal, pacífica, luchar hasta la transformación que estamos viviendo”, añadió.

Lo anterior en respuesta a la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), por parte de los diputados de los partidos que integran la coalición Va por México, en contra Mario Delgado y Citlalli Hernández, dirigentes de Morena, así como en contra del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por una “campaña de odio y de difamación” emprendida en contra de la oposición por haber votado en contra de la reforma eléctrica.

“El gobierno no coacciona, no persigue, cada quien es libre de votar, pero de lo que no se pueden salvar los legisladores es de rendirle cuentas al pueblo, porque ahora quieren ser tratados como traficantes de influencias, como cabilderos anónimos, les indigna que hagamos pública la información que ya es pública”, apuntó el dirigente de Morena.

Argumentó que “los legisladores son funcionarios públicos (...) ellos pusieron sus fotografías con sus caras para pedir el voto, por lo tanto son figuras públicas, el pueblo de México les paga y deben rendirle cuenta a ellos (...) Les recordemos que trabajan por nuestro país, no para Iberdrola, estamos informando de manera pacífica, y ahí está lo que piensa el pueblo de México, que efectivamente traicionaron a la patria”.

Mario Delgado señaló que Morena siempre respetará otras opiniones y que hay argumentos para acusar de traidores a la patria a los legisladores.

“Claro que respetamos a quien piensa diferente, sin embargo, el señalamiento que hacemos de traición a la patria tiene fundamento”.