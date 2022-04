Vacunación COVID a niños: AMLO ‘ya está comprando las dosis’, dicen gobernadores

El gobierno de México alista la adquisición de vacunas para menores de 14 años, aseguró Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, en entrevista con medios al concluir la reunión privada que sostuvieron los gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

“Esa no se tiene (la vacuna para menores), me comentó el señor Presidente que está en puerta y está pidiendo las vacunas pendientes para los niños”.

El panista también comentó que durante el encuentro, que duró alrededor de dos horas, el Ejecutivo federal les pidió apoyo para el último plan masivo de vacunación, y les solicitó no confiarse, pues existe riesgo de rebrote.

“Nos piden ayuda para que tengamos más vacunas en los estados, y francamente de eso pedíamos nuestra limosna para poder tener más vacunas; (nos están solicitando) que podamos vacunar en los próximos días, va a haber un plan fuerte de vacunación”.

“Sí, nos piden que no nos confiemos, que puede venir un rebrote fuerte, que hay que tener la vacunación y la tercera vacuna…Hay que tener cuidado, puede venir una nueva ola”, apuntó.

Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, comentó que se proyecta aplicar 3 millones y medio de dosis, de las cuales a su estado tocarán 90 mil. Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, agregó que en su caso serán 100 mil personas las que se vacunen.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, añadió que el mandatario también les reiteró la invitación para que los sistemas de salud estatales pasen al sistema federalizado; sin embargo, les acotó que “fue claro que no quitará participaciones federales a quienes no se adhieran a este sistema”. En su caso, indicó que aún no está definido, “pues es una decisión muy fuerte”.

A la reunión faltaron Enrique Alfaro, Samuel García y Mauricio Vila, gobernadores de Jalisco, Nuevo León y Yucatán, respectivamente.

Al Presidente le acompañaron el gabinete de salud y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

Al corte de ayer, la epidemia cerró con 281 casos nuevos para un acumulado de 6 millones 3 mil 987, de los cuales sólo 5 mil 844 están activos; es decir, el 0.09 por ciento.

Hubo dos defunciones nuevas, la cifra más baja en lo que va del año para un total de 323 mil 727 confirmadas.

La hospitalización tiene una ocupación de 2 por ciento a nivel nacional.