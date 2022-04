Inmunidad híbrida, la más eficaz contra COVID-19, según estudio

La inmunidad híbrida, que resulta tras haberse contagiado de COVID-19 y haber recibido una o dos dosis de la vacuna contra el virus, sería la más eficaz para combatir reinfecciones a causa de las variantes de COVID, esto de acuerdo a un estudio donde se comprobó la respuesta inmunológica de las personas.

La investigación publicada en la revista The Lancet Infectous Diseases establece que la inmunidad híbrida podría evitar complicaciones a causa de alguna reinfección por COVID. En este caso, las personas recuperadas del virus y vacunadas contra el mismo tendrían una respuesta que permitiría reducir el riesgo de desarrollar padecimientos graves y hospitalizaciones.

El estudio fue realizado en Brasil, donde fueron observadas 200 mil personas. Este señaló que las personas que se recuperaron de COVID-19 y además recibieron dos dosis de las vacunas Pfizer y AstraZeneca registraron una efectividad de 90 por ciento contra el desarrollo de una enfermedad grave o muerte por COVID.

La protección con la vacuna Sinovac se redujo a 88 por ciento, mientras que los indicadores acerca de la vacuna de Johnson & Johnson, de una sola dosis, registró una protección contra enfermedad grave o muerte del 58 por ciento.

Por otra parte, el estudio concluyó que la inmunidad contra reinfección de COVID con la vacuna Pfizer es de 65 por ciento; en el caso de la vacuna AstraZeneca baja a 56 por ciento; de parte de la dosis Johnson & Johnson se reduce a 44 por ciento; mientras que en el caso de Sinovac, la inmunidad contra reinfección es de apenas el 39 por ciento.

Una de las conclusiones que arroja el estudio es que las personas recuperadas de COVID que no presentan comorbilidades ni pertenecen a grupos de riesgo deberían tener una cantidad menor de dosis de refuerzo, ya que el hecho de haberse contagiado y adquirir inmunidad híbrida les permitirá una respuesta mejor ante cualquier reinfección.

La UNAM destacó la importancia de la vacunación a pesar de haberse contagiado

A finales de enero, mientras México vivía una de sus olas de contagios de COVID más grandes, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que es importante vacunarse a pesar de haber sufrido el contagio de COVID-19.

Alejandro Sánchez, quien pertenece al Instituto de Biotecnología de la UNAM, señala que “el cuerpo humano no puede mantener una respuesta inmune todo el tiempo, pero sí guarda células de memoria, de tal forma que cuando ocurre una reinfección esas células se disparan y comienzan a producir otra vez anticuerpos, los cuales no van a reconocer a la variante ómicron u otras nuevas porque no tienen esta memoria. De allí la importancia del refuerzo”.