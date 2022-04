Organización de consulta de revocación de mandato fue un éxito: Lorenzo Córdova

En la antesala del ejercicio democrático inédito para derogar o permitir que continúe en su cargo el Jefe del Ejecutivo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, agradeció a la ciudadanía por su participación y afirmó que la organización de la consulta fue un éxito.

“Esta ceremonia tiene un significado especial, nos permite reconocer que el primer ejercicio para revocar el mandato de quien ostenta la presidencia de la República haya sido hasta ahora un éxito organizativo”, introdujo en una ceremonia de honores a la bandera previa a la apertura de las casillas.

El mensaje del funcionario entra en discrepancia con el de López Obrador, quien ha realizado reiteradas críticas a la institución por la escasa difusión de la consulta así como por el número insuficiente de casillas colocadas.

“Pese a la intensa campaña de desprestigio en contra de las autoridades electorales, la sociedad mexicana codo a codo con su INE, se apropió de nueva cuenta de este inédito ejercicio de participación ciudadana”, dijo Córdova como una respuesta a los dichos ataques.

Desde las 8:00 y hasta las 18:00 horas, las 57 mil 517 casillas estarán abiertas para que las 92.8 millones de personas inscritas en el padrón electoral puedan emitir su voto sobre la revocación del mandato al presidente.

Córdova pide denunciar delitos electorales

Minutos previos al arranque de la jornada electoral y tras encabezar la ceremonia cívica por la revocación de mandato, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ( INE), advirtió que los tramposos siempre serán descubiertos y los delitos electorales son graves.

“Desde el INE hago un llamado a los actores políticos, tanto a quienes han promovido la revocación de mandato, como a quienes no querían que se llevara el ejercicio, a todos les pido que respeten las leyes, que no intervengan en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no un derecho constitucional y de hacerlo libremente”.

“Las trampas y los tramposos en materia electoral siempre serán descubiertos, con la agravante de que los delitos electorales ahora conllevan la lógica de que ahora son delitos graves”, agregó.

Ante ello, pidió elevar el nivel de exigencia y respetar a los funcionarios de casilla. A la ciudadanía pidió “documentar” y denunciar cualquier intento de fraude electoral.

Ademas, destacó que el país no requiere de más polarización ni “dogmas” y resaltó que pese a la campaña en contra, la organización del ejercicio ha sido un éxito.

“Los reiterados intentos de boicotear el trabajo para impedir que cumpliéramos con nuestro mandando constitucional generaron el efecto contrario, la ciudadanía aceptó una vez más participar en la integración de las casillas incluso con más rapidez de otros procesos “.

El consejero presidente también agradeció al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por respaldar la mayoría de las decisiones tomadas por el instituto.

Con información de Diana Benítez.