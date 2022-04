Fernández de Cevallos y Javier Lozano critican a AMLO por ir a jugar béisbol

“Si Tartufo de verdad hubiera ido a jugar béisbol ‘para tirar la polilla’, hubiera desaparecido”, fue uno de los señalamientos que hizo Diego Fernández de Cevallos tras la publicación del miércoles que hizo el Presidente de Andrés Manuel López Obrador en la que anunció haber ido a jugar béisbol.

Por si fuera poco, el exsecretario de Trabajo, Javier Lozano, se tornó más agresivo al señalar al mandatario mexicano como un “huevón e insolente”, y señaló que a todos “les vale” que juegue béisbol en sus tardes libres.

“El país se deshace en sus manos. Póngase a trabajar para lo que lo eligieron y cumpla con alguna de sus fantasiosas promesas”, incluyó Lozano en su publicación de Twitter.

A pesar de que los videos y fotografías del mandatario jugando béisbol son comunes, los políticos opositores generaron una amplia conversación en sus publicaciones de Twitter al criticar al mandatario, con comentarios a favor y en contra de la administración de López Obrador.

Por su parte, el Presidente señaló que el juego realizado a cinco entradas en el Deportivo de la Alianza de Tranviarios de México, mismo que se ubica en la alcaldía Iztapalapa, no tuvo lesiones y contó con la participación del secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval Martínez.

“Jugué cinco entradas; bateé tres de tres. Un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera; me impulsó para anotar el general Sandoval. Sin presumir, no lucimos mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones”, argumentó el mandatario en redes sociales.