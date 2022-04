AMLO cuestiona que INE no sancione llamados a no votar en consulta de revocación

Luego de que este domingo manifestantes en contra de las votaciones para la revocación de mandato tomaran las calles de algunos estados del país, el presidente López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de no prohibir de manera imparcial las expresiones que han surgido sobre la consulta.

“El INE, el juez, no ha actuado con rectitud, yo les diría que hay elementos y pruebas de que se impide que se manifiesten los que están a favor de la transformación y no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente, hacen manifestaciones dirigentes de partidos para que la gente no participe y el INE no dice nada”, señaló este lunes.

El mandatario considera que el organismo electoral no ha procedido de la misma forma con los promotores que con los detractores de la consulta incluso cuando los llamados a no votar también quebrantan la Ley Federal de revocación de mandato, según lo enuncia su artículo 33.

“Incluso aquí se comentó abiertamente, el gobernador de Coahuila del PRI llamando a que nadie participara, eso no es solo violatorio de la norma sobre la revocación del mandato, no solo violatorio de la veda, sino violatorio del espíritu y de la letra de la Constitución, además de antidemocrático”, comentó.

El pasado domingo 3 de abril, ciudadanos marcharon en la Ciudad de México y en entidades como Guanajuato y Querétaro para pronunciarse en contra de la consulta.

“¡Urnas vacías este 10 de abril! , “¡Fuera López!” y ¡Terminas y te vas!”, consignaban los participantes de la marcha al avanzar por las calles de la capital.

Obrador exhortó a los integrantes de las protestas a cambiar su estrategia y votar para que se le revoque el cargo en lugar de intentar impedir la participación democrática.

“Lo que no quieren es que yo me vaya, los opositores, quieren que yo me quede y por eso dicen que no participen, es como Kafkiano, porque si no me quieren porqué no van a votar en contra. Un buen demócrata no es el que esta pensando solo en ganar siempre, un buen demócrata es el que quiere establecer la democracia como forma de vida, que sea el pueblo el que mande”, apuntó.