Revocación de mandato: ¿Cuántos votos se necesitan para que no sea ‘de chocolate’?

El primer proceso de Revocación de Mandato de la historia de México se realizará el próximo domingo 10 de abril. Sin embargo, este ejercicio puede ser ‘de chocolate’ si la participación no alcanza una cifra mínima requerida.

Para que sea vinculante, la consulta del domingo 10 de abril debe contar con la participación de 37 millones 129 mil 287 ciudadanos, cifra que representa el 40 por ciento de los ciudadanos registrados en la Lista Nominal de Electores.

Si se alcanza ese número, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría obligado a dejar su puesto en caso de perder la consulta.

En caso de que la participación sea menor a este ‘número mágico’, los resultados de la consulta de Revocación de Mandato no tendrán ninguna validez.

Así lo estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Consulta Popular en su artículo quinto que señala:

“El resultado de la consulta popular, es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan”.

Ciudadanos en Lista Nominal

Para esta consulta de Revocación de Mandato, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró por unanimidad que el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores que serán utilizados para el proceso son válidos y definitivos.

Esto significa que todos los 92 millones 823 mil 216 de ciudadanos inscritos actualmente en la Lista Nominal y que cuenten con su credencial para votar vigente podrán participar en el ejercicio democrático del próximo 10 de abril.

¿'Al diablo’ con los resultados?

A pesar de lo señalado por la Constitución, el presidente López Obrador aseguró “bajo palabra de honor”, que si pierde la consulta de Revocación de Mandato, renunciará a la Presidencia de la República, aun si no participa el 40 por ciento.

“Aquí, bajo palabra de honor, por mis convicciones, por mis principios e ideales, si la gente vota porque renuncie, me voy. No espero, no le hace que no sea el 40 por ciento del padrón que participe”, afirmó el titular del Ejecutivo el 16 de marzo durante su conferencia matutina.

En este contexto, el mandatario hizo un llamado a las personas que desaprueban su gobierno a participar en la consulta de revocación y exigir su renuncia.

“Que participen todos, hasta los que voten en contra de nosotros. Todos, que de manera libre, de acuerdo a nuestra conciencia, con nuestro criterio decidamos de forma pacífica. Que todos participemos el día 10 de abril”, llamó enérgicamente.

40%... ¿Una cifra difícil de alcanzar?

Si bien la participación ciudadana en elecciones es cada mayor, es probable que para la consulta de Revocación de Mandato no se alcance el 40 por ciento de participación, en especial si recordamos el número de personas que participaron en la última consulta popular.

La consulta popular para enjuiciar a expresidentes resultó en una decepción para aquellos que apostaban por el ejercicio, con una participación por debajo de 8 por ciento, de acuerdo con el INE.

Estos números contrastan con la participación ciudadana en las elecciones federales de México de 2021, en la que se renovó por completo el elenco de la Cámara de Diputados.

En esta elección participaron 48 millones 874 mil 40 ciudadanos, más del 52.66 por ciento de la Lista Nominal.