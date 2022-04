Adán López no está promoviendo consulta de revocación sino apoyando la transformación: AMLO

El presidente López Obrador descartó este lunes que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, realizara una gira por el norte del país con el objetivo de promover la consulta de revocación de mandato pese a que en sus declaraciones la apoyara abiertamente.

Tras ser cuestionado sobre la participación del funcionario en un evento para la defensa del proyecto de la Cuarta Transformación celebrado este sábado en Sonora, el presidente sostuvo que:

“En el caso del secretario de Gobernación, él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta, no va a mítines, él esta ayudándome con la transformación”.

También aclaró que López no tiene intenciones de postularse a la presidencia por lo que no está cumpliendo con una agenda para beneficio propio.

“No es precandidato a la presidencia porque me está ayudando a la transformación, no se preocupen, no está haciendo campaña, no está actuando de esa forma, yo necesitaba un secretario de Gobernación que me ayudara al cumplimiento de la agenda que tiene que ver con la defensa del pueblo, con la protección del pueblo, con el beneficio del pueblo, con la paz y la tranquilidad”, afirmó el presidente.

Adán López se presentó este sábado en una movilización de apoyo de las distintas iniciativas presentadas por el gobierno de López Obrador como la reforma eléctrica y la electoral, así como de la próxima consulta de revocación en pleno periodo de veda electoral.

Al evento asistieron también el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; del presidente nacional de Morena, Mario Delgado; el gobernador interino de Tabasco, Carlos Manuel Merino; el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, entre otros funcionarios, alcaldes y legisladores locales y federales.

Hoy más que nunca, México necesita de toda su energía para consolidar la Cuarta Transformación. Desde Sonora, le decimos a nuestro presidente de la República, @lopezobrador_ ¡No estás solo! #UnidadYMovilización#LaReformaEléctricaVa pic.twitter.com/2Lw2SPE8Zq — Mario Delgado (@mario_delgado) April 3, 2022

Además de la queja presentada por el PAN contra diversos funcionarios federales por este acto de promoción, un miembro del comité promotor del Frente Cívico Nacional (FCN), Guadalupe Acosta Naranjo, denunció a través de su cuenta de Twitter que hayan hecho uso de un avión de la Guardia Nacional para trasladarse a la reuniones.

Sin embargo, López Obrador no se pronunció al respecto durante la conferencia de prensa de este lunes y delegó la resolución del caso a las autoridades competentes.