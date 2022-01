AMLO anuncia nueva gira para informar sobre reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno realizará una gira por todo el país para informar en qué consiste la reforma energética que está proponiendo, en el que participarán secretarios de Estado y funcionarios federales.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario recordó que en este momento el Congreso de la Unión está realizando los Foros de Parlamento Abierto para el análisis público de la reforma energética, en el que participan empresarios, expertos y dirigentes sindicales. Sin embargo, una vez que estos concluyan, “nosotros también queremos informar”, dijo.

“Yo envié la iniciativa de reforma y quiero que el pueblo de México sepa qué es lo que estoy proponiendo. En qué se beneficia el pueblo. Dar mi punto de vista a todos los mexicanos. Que no suceda lo que pasó con las reformas estructurales cuando la gente no sabía de qué se trataba, eran acuerdos cupulares de la llamada clase política y el pueblo no tenía información”, recordó.

El titular de Ejecutivo afirmó que es “injusto e indebido” que los ciudadanos no estén informados y señaló que se tiene que garantizar el derecho a la información. “Es es lo que vamos a hacer”.

López Obrador puntualizó que el propósito de esta gira tiene como objetivo informar en qué consiste la iniciativa de ley, qué dicen los artículos, y el porqué se está proponiendo esta reforma. “Quizá no pueda ir yo a todo el país, pero sí van a ir secretarios y secretarias a informar y van a venir aquí también (conferencia matutina)”.

“Desde luego ya se sabe que la reforma (energética) es para que no haya abusos, que se corrija que los centros comerciales paguen menos por la luz que los hogares, que se revise el subsidio que se entrega a las empresas extranjeras y se hable de la intención perversa de destruir a la Comisión Federal de Electricidad para que todo el mercado eléctrico quede en manos de las empresas”.

Finalmente, el presidente afirmó que la reforma energética defenderá el litio, ya que es un “mineral estratégico” y acusó a la COFECE de entregar minas ubicadas en el estado de Sonora al gobierno chino.

“Nosotros no queremos que el litio lo manejen potencias extranjeras, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia. El litio es de los mexicanos. Pero fíjense el nivel de perversidad que hay en todo esto”.