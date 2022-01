¿Las píldoras contra el COVID-19 se venderán en farmacias?

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se analizará si se abre al mercado la venta de las píldoras para tratar el COVID-19, una vez que han sido aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y de las cuales ya ordenó una primera compra para el gobierno, adelantó en la conferencia de ayer.

“Nosotros no queremos eso, eso se va a analizar, porque queremos que se mantenga el derecho del pueblo a la salud y que se entregue de manera gratuita, por eso los hospitales públicos, pero no queremos también que vayan a decir: ‘es que no hay, que yo quiero comprar y que me lo impiden’; lo vamos a analizar, pero a lo mejor no va a hacer falta que se autorice para mercado privado”.

El mandatario consideró que no sería necesario, pues el gobierno garantizaría tratamientos suficientes, al igual que con las vacunas.

“Hemos logrado vacunar a todos, ricos y pobres, a todos y lo vamos a seguir haciendo, es un derecho. Para eso la gente paga sus impuestos, para que se tengan los recursos”, sostuvo.

El jefe del Ejecutivo adelantó que ya se ordenó una primera compra de estos tratamientos.

“Ya se está haciendo una compra, ya se ordenó una compra de los medicamentos para el sector público, mañana les pueden ya informar. Le voy a pedir que venga Alejandro Svarch, mañana (hoy), de Cofepris, (para) que les dé más información sobre los dos tratamientos y la posibilidad de que se pueda vender en farmacias”, indicó.

La semana pasada, Cofepris anunció que se aprobó el uso del medicamento oral paxlovid, de Pfizer, que está diseñado para pacientes adultos con COVID, con padecimientos de leves a moderados, y que corren riesgo de complicaciones, con la cual se podría reducir hasta en 88 por ciento la mortalidad, detalló la instancia en comunicado de prensa.

Previamente, dio la autorización de emergencia para la pastilla molnupiravir, que también será destinada para atender pacientes con COVID-19, leve o moderado, y con alto riesgo de complicaciones.

El mandatario compartió que, ahora que contrajo por segunda ocasión el virus, le ofrecieron acceder a este medicamento.

“A mí me propusieron que yo me aplicara ese tratamiento. En un caso son 40 pastillas, con cuatro cada 12 horas durante cinco días y se quita el COVID. Se está recomendando que eso se aplique cuando hay molestias, síntomas muy graves; es decir, calentura, sobre todo para gente mayor, que tiene ya otras enfermedades; si no, mejor con lo que se está tratando, ya lo que expliqué yo (paracetamol, miel y VapoRub). Yo opté por lo segundo y salí bien”, dijo.

APLICARÁN SANCIONES

Ante el aumento de contagios, algunos estados están optando por aplicar sanciones a quienes no ayuden a frenar la oleada de contagios.

En Jalisco, se harán operativos de verificación en establecimientos mercantiles para observar que se cumplan protocolos sanitarios y se use el cubrebocas.

Por no tener implementadas medidas de seguridad al interior del giro, la multa va de 2 mil 274.50 a 24 mil 723.50 pesos, y se puede llegar a la clausura de negocios, cuando se agreguen otras omisiones a los reglamentos municipales.

El gobernador Enrique Alfaro comentó que también se desarrollará un esquema de autorregulación en empresas para el home office.

En Orizaba, Veracruz, se multará hasta con 800 pesos a las personas que no usen cubrebocas en la vía pública; la medida será hasta el 15 de febrero. Con información de corresponsales