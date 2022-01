AMLO vuelve a conferencias matutinas tras segundo contagio de COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a sus actividades habituales este lunes luego de haber contraído por segunda vez la enfermedad provocada por el coronavirus y afirmó que se encuentra en buen estado de salud.

Aprovechó para subrayar que la variante ómicron es menos grave a comparación de la delta pese a la escalada de contagios que ha provocado a nivel nacional y remarcó la importancia de la vacuna para evitar el desarrollo grave de COVID-19.

“Ya salimos del contagio, nos fue bien, es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación, esto es bueno para que no nos espantemos, de todas formas hay que cuidarnos de evitar contagios porque eso sí, se trata de una variante muy contagiosa”, sostuvo.

#EnLaMañanera | El Presidente @lopezobrador_ reaparece en la conferencia matutina, luego de contagiarse por segunda vez de #COVID19. Asegura que se siente bien y llama a la población a no asustarse, pero a no dejar de cuidarse, porque se trata de una variante contagiosa. pic.twitter.com/FHtXj6Niix — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 17, 2022

El contagio de López Obrador, confirmado por él desde el pasado lunes 10 de enero, suscitó varios mensajes en redes sociales por parte de funcionarios en los que le deseaban una pronta recuperación, incluso de personajes a los que él llama “adversarios”.

El mandatario aplaudió las muestras de afecto recibidas y agradeció a todos aquellos que se preocuparon por él.

“Agradezco a toda la gente que estuvo pendiente de mi situación de salud, amor con amor se paga, es recíproco, yo quiero mucho al pueblo de México y mucha gente me quiere y se preocupa por mi situación de salud, agradecerles a todos por su muestra de afecto, de solidaridad, también a presidentes mandatarios de países extranjeros que expresaron su solidaridad con mi estado de salud”, comentó.

AMLO comparte su restablecimiento

El mandatario abundó esta mañana sobre los síntomas que tuvo y confirmó las actualizaciones que había compartido el secretario de Gobernación, Adán López, durante la semana pasada.

“No tuve calentura, fue muy buena la oxigenación, arriba de 90, no tuve malestar de cuerpo, dos días ronquera, y ardor en la garganta, básicamente eso, mi tratamiento consistió en cuidarme, aislarme, tomar mucha agua, eso lo recomiendan los médicos”, comentó.

López Obrador recurrió al Paracetamol para mitigar el malestar que tuvo durante los primeros días en los que se manifestó la enfermedad y continuó con remedios caseros.

“Paracetamol dos días nada más, cuando tuve un poco de malestar, no quise tomarlo más tiempo, con eso fue suficiente, miel, para la garganta aunque está caro el limón, procuraba no ponerle tanto y remedios que ya todos sabemos”, dijo.

Luego de ausentarse por siete días de sus labores presenciales afirmó que a partir de este lunes volverá a sus actividades habituales de tiempo completo.

“Vamos a seguir trabajando de tiempo completo pero no es lo mismo, ya cuando no tiene uno el contagio, y puede uno volver a todas las actividades y tener reuniones presenciales que no se pueden tener cuando se padece de COVID”, mencionó.