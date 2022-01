Gobierno le pasará al INE la ‘receta’ de la austeridad

El Gobierno de México enviará y hará pública una propuesta de plan de austeridad para el Instituto Nacional Electoral (INE) para que tenga más recursos para la revocación de mandato, adelantó Adán Augusto López, secretario de Gobernación, durante la conferencia que realizó en Palacio Nacional.

“Yo no descarto que nosotros hagamos pública una propuesta de un plan de austeridad, pero no está desasociado con la obligación que tiene el INE, en términos legales, de solicitar la ampliación de recursos o recursos adicionales, como también la Secretaría de Hacienda en su momento, si es que no llega un requerimiento formal del Instituto Nacional Electoral, tendrá que, dice la resolución del tribunal, tendrá que razonar y sustentar su opinión al respecto”, dijo.

“Será pública para que, más allá del instituto, los ciudadanos sepan en qué se gasta el recurso de todos, porque el INE trabaja con recursos públicos, y sugerir al INE medidas de austeridad”, añadió.





Lo anterior, al ser cuestionado por la ampliación de presupuesto por mil 738 millones de pesos que solicitará el organismo electoral a la Secretaría de Hacienda para poder realizar la consulta en los términos que establece la ley.

El presidente Andrés Manuel López Obrador había solicitado al titular de Gobernación y a Rogelio Ramírez de la O, de Hacienda, hacer una revisión de dónde se podrían dar recursos al organismo electoral, pero éstos deberían mostrar antes que realmente tenían un compromiso con la austeridad.

López Hernández aseguró que ya se concluyó con la revisión de firmas, cuando el INE apenas lleva 77 por ciento del total requerido.

“Sabemos que ha terminado prácticamente la etapa de revisión o validación de las firmas que el INE recibió; han tomado la decisión de detener al día de ayer (martes) porque ya se reunió el requisito legal de los pocos más de 3 millones de firmas que han sido validadas y se obtuvo en cuando menos 17 entidades federativas”, aseguró.