AMLO podría regresar a labores presenciales el lunes, informa Gobernación

El secretario de Gobernación, Adán López Hernández, quien tomó el lugar del presidente Andrés Manuel López Obrador en las conferencias de prensa matutinas a partir de este martes, adelantó que el jefe del Ejecutivo podría regresar a sus labores presenciales el próximo lunes 17 de enero.

“Yo espero que el presidente se recupere totalmente y que el lunes, o antes, pudiera estar presencialmente en las oficinas, él continúa al pendiente de todo, conduciendo al país”, informó este miércoles por la mañana.

#EnLaMañanera | El secretario de Gobernación, @adan_augusto, indica que el presidente @lopezobrador_ se encuentra estable. "Espero que se recupere totalmente y que el lunes, o antes, pudiera estar presencialmente en las oficinas". pic.twitter.com/3UbtRYKNEJ — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) January 12, 2022

De acuerdo con las medidas establecidas por las autoridades de salud y por lo comentado ayer por el subsecretario Hugo López-Gatell, la etapa de recuperación de COVID es de siete días, por lo que si el presidente se mantiene estable podría cumplir con este lapso y efectivamente regresar a sus actividades.

Adán detalló que hasta este miércoles, López Obrador sigue recuperándose y no muestra signos graves de la enfermedad.

“El señor presidente está estable, continúa su recuperación, el estado de salud es óptimo, pasando esta etapa de contagio”, comentó.

AMLO se mantiene estable

El mandatario federal informó el lunes 10 de enero que había contraído COVID-19 por segunda vez, luego de presentarse en la conferencia de prensa con voz ronca. Él se había mostrado escéptico y confiaba en que fuera solo una gripa.

“Sí, amanecí ronco, me voy a hacer la prueba más tarde pero yo creo que es gripe”, dijo este lunes.

Obrador se enlazó a la mañanera este martes y confirmó que se encontraba en buen estado y con síntomas leves.

“Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien, afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos”, afirmó.

Aprovechó para enviar un mensaje de tranquilidad a la población sobre la rápida propagación de ómicron, la variante que ha elevado los contagios en el país pero que presenta menor gravedad a comparación de la cepa delta.

“Este mensaje es para informar cómo me encuentro, también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente esta es una variante que no tiene el grado de peligro que la variante delta y lo estoy experimentando”, sostuvo.