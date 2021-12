AMLO reitera autonomía del Banxico pero da ‘consejo’ a Victoria Rodríguez

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno continuará respetando la autonomía del Banco de México (Banxico), sin embargo, le recomendó a la próxima gobernadora del órgano, Victoria Rodríguez Ceja, seguir un par de consejos.

“Una función del banco es el control de la inflación y otra que nos gustaría mucho es que también se impulse el crecimiento, porque se puede controlar la inflación pero si no hay crecimiento tampoco se avanza. (...) Lo ideal es que ‘el carro camine sin calentarse’, esa es la función de Banxico y la responsabilidad nuestra es respetar las decisiones que toma”, apuntó el mandatario.

En la conferencia matutina, el presidente aprovechó para externarle sus buenos deseos s Rodríguez Ceja, quien se convertirá en la primera mujer que presidirá Banxico.

“Le deseamos que vaya muy bien, vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de respetar la autonomía de Banxico, de no meternos porque es una institución autónoma, no depende del Ejecutivo, no depende de la Secretaría de Hacienda, es una institución y como lo ha dicho Victoria, tiene como propósito el que se lleven finanzas, que se logre una administración en las finanzas públicas sanas para que no haya inflación”, sostuvo López Obrador.

El pasado 10 de diciembre, Andrés Manuel formalizó el nombramiento de Victoria como gobernadora del banco central.

“Le informo que con fundamento en los artículos 38, 40 y 41 de la Ley del Banco de México, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, nombró a dicha persona (Victoria Rodríguez Ceja) Gobernadora del Banco de México, a partir del 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2027″.

El Senado avaló el nombramiento de la funcionaria de Hacienda como integrante de la Junta de Gobierno del Banxico a inicios de este mes. Ceja sustituirá a Alejandro Díaz de León en el cargo de gobernador de la institución