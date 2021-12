Estos son los tres deseos de AMLO para México en 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó que la pandemia termine, que se fortalezca la cultura mexicana y que reduzca la pobreza en el país y de forma global para el 2022.

“Ayer me preguntaban sobre los deseos para el año próximo, un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo... mi segundo deseo es que continue la fortaleza cultural de México que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades...y lo tercero que deseo es que haya menos pobres”, confesó durante conferencia de prensa.

El presidente abundó en cada uno de los deseos que le pidieron compartiera durante la sesión que lleva a cabo cada mañana. Te contamos qué fue lo que dijo.

Decirle ‘adiós’ a la pandemia en el 2022

“Un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo, que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando, que no se siga perdiendo la vida, falleciendo seres humanos, mexicanos y de otros países del mundo”, comentó.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell anunció este martes que los casos de COVID mostraron un decremento a inicios de semana al igual que las hospitalizaciones, todo gracias al plan de vacunación que ha alcanzado al 88 por ciento de la población mexicana.

Entre tanto, la Secretaria de Salud, dio a conocer que a nivel mundial se han reportado 281.8 millones de casos confirmados, de los cuales 1.6 millones son casos nuevos. En México, se han confirmado 3.9 millones casos totales y 299 mil defunciones totales por COVID-19.

Fortalecer la cultura en México

“Mi segundo deseo es que continúe la fortaleza cultural de México, que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, su grandeza cultural, que no olvidemos de dónde venimos, que somos herederos de grandes civilizaciones”, expuso.

Añadió que la cultura nacional “es lo que nos da fortaleza e identidad” y exhortó a que “no reneguemos de nuestro origen, el que no sabe y no se siente orgulloso de dónde viene nunca sabrá hacia donde irá, hacia dónde se dirigirá”.

Reducir la pobreza

“Lo tercero que deseo es que haya menos pobres, que no falten los satisfactores básicos de alimentación que nadie padezca de hambre y que se tenga para el estudio, para la salud, para la vivienda, desde luego el trabajo, el ingreso que alcance para lo indispensable, para lo necesario, para lo básico”, reclamó.

Finalmente y como parte de este último deseo manifestó su creencia sobre lo que él considera que es el origen de la felicidad.

“La felicidad no solo es acumular cosas materiales, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo”, sostuvo.