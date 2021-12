AMLO pide que no queden huecos en Reforma de Ley de Control de Tabaco

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Senado de la República que no deje “ningún hueco” para el uso de cigarros electrónicos en la Ley de Control de Tabaco que hoy se discute en el Senado de la República y que ya fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados.

“Queremos que no quede ningún hueco que se preste a interpretaciones. Queremos que sea muy claro que no se permite el uso de cigarros electrónicos. Nada. Que no quede ninguna puerta abierta y que se evite que se introduzcan este tipo de cigarros al país”, dijo el mandatario durante la conferencia matutina de este martes.

López Obrador afirmó que está demostrado que los cigarros electrónicos son dañinos para la salud y que afectan sobre todo afectan a los jóvenes. “No puede ser que un interés mercantil, comercial esté por encima de la salud”, mencionó.

Sobre la iniciativa de reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, @lopezobrador_ apuntó que "queremos que sea muy claro que no se permite el uso de cigarros electrónicos. Que no quede ninguna puerta abierta y que se evite introducir este tipo de cigarros al país". pic.twitter.com/U5ksQhDufN — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) December 14, 2021

“No hay influencia que valga, ya no es ese poderoso caballero Don Dinero el que domina México. Ya es el interés general, es cuidar la salud del pueblo, no el interés de mercaderes sin escrúpulos”.

El mandatario dijo que este martes expresarían su inconformidad para que el tema se analice y “no se apruebe al vapor”, sin que los legisladores conozcan los detalles de la iniciativa y pidió a Hugo López-Gatell explicar “las sutilezas” que están ocupando las empresas tabacaleras para sortear esta Reforma. “Ya para que dejen de estar jeringando”.

“Hay que andar cuidándolos. Son como la humedad, se meten por todos lados”, dijo.

Por su parte, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell detalló que los elementos principales de la Reforma a la Ley de Control de Tabaco son el decreto de espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y la regulación de manera estricta la publicidad, propaganda y patrocinio de los productos del tabaco.

Subrayó que esta propuesta está basada en un convenio internacional y que, por lo tanto, el Estado Mexicano está obligado a cumplir. Dijo, además, que con esta Reforma de Ley el país se pone “más o menos al día”.

“Sabemos que hay una reserva de ley que fue presentada por el senador perredista Juan Manuel Fócil. Una reserva que surgió mágicamente la semana pasada, cuando sabemos que cabilderos de Philip Morris International estuvieron rondando el Senado”, acusó el subsecretario.

Sobre las “sutilizas” que había mencionado AMLO, López-Gatell explicó que se trata de un “truco” durante la actualización de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación en la que Tabla de Fracciones Arancelarias se utiliza la palabra “excepto” para excluir a los cigarros electrónicos y así no ser prohibidos, algo que crearía un conflicto comercial, ya que los vapeadores sí estarían prohibidos.

“Al prohibir los vapeadores y no los cigarros electrónicos se establece una situación de discriminación que sería repudiada en tribunales por asuntos comerciales. Consideramos que esto es un truco. Eso es lo que se pretende, inducir un litigio estratégico por parte de la industria tabacalera para que se quite la prohibición en su conjunto”, señaló.