‘Estoy decidido a participar para la Presidencia de la República’: Monreal

En el Senado, el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Ricardo Monreal, en la carrera rumbo a la sucesión de 2024, advirtió que no busca “compensaciones” y descartó buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que está decidido en participar por la candidatura a la Presidencia de la República.

El legislador zacatecano, en entrevista, fijó su posición en torno a si tiene un plan B, en caso de no ser candidato de Morena a la Presidencia o si buscará ser el abanderado a la Jefatura del Gobierno capitalino.

Ante ello, subrayó que participará en el proceso interno que lleve a cabo Morena para elegir su candidato a la Presidencia de la República.





“No, no, no. Yo soy un hombre que no anda en busca de compensaciones. No. Estoy decidido a participar para la Presidencia de la República y nada más. Quiero ganar a la buena y quiero estar ahí en un momento histórico para el país, para profundizar este régimen político, este proceso de cambio y para impulsar también la continuación en la transformación de las instituciones”, subrayó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta fue cuestionado sobre el ofrecimiento del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de que las encuestas van a ser transparentes y no se van a dejar llevar por “amiguismos”.

Ante ello, reiteró, en medio del proceso de sucesión anticipada abierto por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, su rechazo a las encuestas como mecanismo de selección de candidatos de Morena.

“Ya he expresado puntualmente que no confío en las encuestas. No quiero aguarle la fiesta al partido, es una expresión mía que ojalá salga bien. Tengo todo el deseo de que salgan bien las encuestas, pero para mí es un método que debe innovarse, el de la selección de candidatos a puestos de elección popular”, declaró.

Insistió que es conveniente echar mano de métodos de selección de candidatos más innovadores y transitar a métodos más democráticos, como las elecciones primarias, que le permitan a la militancia confiar en los resultados.





El legislador zacatecano afirmó que tiene “mucha claridad” de los retos que enfrentará el México moderno después de 2024, por lo que cuenta con la “plenitud”, “lucidez”, “salud”, “ánimo” y “entusiasmo”, además de que está en el mejor momento de su vida para gobernar el país.

“Por eso quiero, aunque suene medio arrogante, no lo soy así, pero quiero ofrecer al país mi experiencia acumulada y mi capacidad y experiencia en el sentido de buscar las mejores causas para el país. En conciliación, con métodos que acerquen a la población, que la mantenga unida y en la aplicación de políticas progresistas que profundicen la 4T.

“No nos vamos a apartar del ideario y los principios que sostenemos, pero sí vamos a establecer con carácter y con autonomía lo que queremos, lo que el país necesita”, aseveró.

En otro tema, el legislador zacatecano anticipó que la mayoría legislativa respaldará la decisión tomada por la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, de negarse a promover una controversia constitucional contra el decretazo de López Obrador, como lo solicitaron senadores de oposición.

De acuerdo con Monreal, la ministra en retiro es una jurista destacada y, en su opinión, es muy respetada al interior de Morena.

“Ella redactó el documento, ella elaboró su propia respuesta y yo le tengo mucha confianza como jurista, como abogada”, puntualizó.