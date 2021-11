Pablo Gómez ‘quiebra’ al PRI: Comisión en Diputados lo avala como titular de Inteligencia Financiera

Con 28 votos a favor -incluidos algunos del PRI-, 10 en contra y dos abstenciones, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avaló y ratificó el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

La bancada del PRI en San Lázaro se dividió y cinco de sus legisladores votaron a favor y solo el diputado Ildefonso Guajardo -exsecretario de Economía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto- votó en abstención.

Esto se debió a que el exfuncionario federal tiene una investigación en su contra iniciada por la UIF, que empezó cuando Santiago Nieto dirigía ese organismo.

El diputado del PRD, Marcelino Castañeda también votó en abstención.

Aunque los priistas criticaron la falta de experiencia del exdirigente estudiantil del movimiento del 68′ en el sistema financiero nacional, le dieron el beneficio de la duda.

En cambio, al expresar su voto en contra, la diputada del PAN, Patricia Terrazas, criticó que Gómez no cuenta con experiencia técnica ni con especialización académica ni certificaciones para ocupar el cargo, y consideró que “no se puede confundir la experiencia política con el profesionalismo”.

“La UIF es un puesto muy importante y no puede ser para un proyecto político”, dijo.

Por el PRI, el diputado José Yunes acusó que “tenemos cuestionamientos válidos al conocimiento técnico, a la experiencia y la especialización; tiene carrera política en muchos frentes, pero no precisamente en estos campos”.

Subrayó que “la UIF debe ir acompañada de una ineludible neutralidad política y no por una actuación política con criterios electorales, compromisos personales ni con la agenda gubernamental”.

El diputado Marcelino Castañeda, del PRD, advirtió que de Pablo Gómez “no podemos esperar nada” y señaló las sospechas de “sus sesgos políticos” y lo llamó a comenzar a “atacar la corrupción desde la casa”.

Salvador Caro, de MC, consideró que “Pablo Gómez no acredita ninguna experiencia y ningún perfil para el cargo. Encabezar la UIF no es ir a echar discursos, sino de actuar con firmeza, con conocimiento y precisión. ¿Cuánto costará a los mexicanos la curva de aprendizaje de Pablo Gómez?”.

“Si dicen que tiene muy buenos asesores, ¿por qué no mejor pusieron a uno de sus asesores en el cargo?”, cuestionó.

En defensa del nombramiento, la diputada Patricia Armendariz, de Morena, sostuvo que Pablo Gómez “es una persona transparente, firme en el combate a la corrupción, de probada visión social, lo que lo hace la persona idónea y que cuenta con los cuerpos de asesores especializados”.

PT y PVEM avalaron también su nombramiento.

En su defensa, Pablo Gómez sostuvo que “el combate a la corrupción no es un asunto técnico, es un asunto político, porque no agarraremos a nadie si no hay voluntad política del Gobierno”.

Sostuvo que desde la UIF no se ha actuado ni se actuará “por consigna política” y reiteró que el combate a la corrupción es un tema de política porque “las entidades gubernamentales son políticas”.

El dictamen se debatirá y votará en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo jueves.