Senado aprueba ley que obliga a reciclaje y regula a pepenadores

El pleno del Senado aprobó, entre señalamientos de la oposición contra la mayoría de no respetar los acuerdos y recibir ‘presiones’ de la industria, un dictamen mediante el cual se expide la Ley General de Economía Circular, y otro por el que se reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

El primero promueve las actividades productivas que eviten el desperdicio de recursos, impulsa alargar la vida útil de los productos, y genera un sistema sustentable para fundamentar los empleos generados por el reciclaje.

Mediante el segundo dictamen se busca eliminar en su totalidad los plásticos de un solo uso para 2025, sin embargo, en la discusión en lo particular llegaron las diferencias políticas, a tal grado que no se aprobó en lo particular y los legisladores reventaron la sesión al no haber quórum.

La senadora Xóchitl Gálvez acusó que “estuve recibiendo muchas presiones de la industria y los mandé al diablo porque dije aquí en el Senado no legisla la industria”.

Raúl Bolaños, del Partido Verde, reconoció que la mayoría (Morena) no admitió el tema del plástico, por lo cual se planteó incluir el tema mediante una “fe de erratas”.

Tanto el senador Emilio Álvarez Icaza, y el panista Damián Zepeda, criticaron el que no se haya respetado el acuerdo para aprobar la reserva, la cual fue el motivo por el cual sus respectivas bancadas votaron a favor en lo general.