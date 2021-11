Cambiar fecha de consulta de revocación de mandato, va contra la Constitución, reclama AN

La decisión del Instituto Nacional Electoral de cambiar la fecha de la consulta de revocación de mandato del 27 de marzo al 10 de abril de 2022 va en contra de lo que establece la Constitución, aseveró el senador del PAN Damián Zepeda.

Además, de acuerdo con el legislador sonorense, cuando se redactó la reforma se estableció la fecha para que el proceso de revocación no se contaminara con el proceso electoral del próximo año.

“Lo que nosotros quisimos cuidar es que no se cruzara con los procesos electorales de 2022, ésa es la explicación por la cual se puso antes, en marzo; si se pone en la fecha que trae el INE van iniciando no nada más los procesos, las campañas de los procesos 2022, y eso no es correcto porque entonces se puede contaminar el proceso electoral”, advirtió.

El líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, consideró que “nada se pierde” si se modifican las fechas para que esta consulta se pueda realizar el 10 de abril, como lo propuso el INE.

Explicó que, con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que las firmas se pudieran recabar en papel, se dio la posibilidad para el cambio de fechas. “Comprendamos al INE y dejemos que las fechas se ajusten, no sólo para recabar las firmas, sino para que el ejercicio se pueda realizar el 10 de abril de 2022″, agregó.