‘Ya no hay excusa’: AMLO regaña a Salud por desabasto de medicamentos

Este miércoles, presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre los programas que el Gobierno Federal reforzará, pero al tocar el tema del programa de Salud, hizo algunos regaños.

“En el caso de Salud tenemos que cumplir” dijo el presidente, “que no hagan falta los médicos y los especialistas”, continuó.

“Las medicinas, no vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir. Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en todo el mundo, ya no hay excusas”, señaló durante un evento de apoyos a Colima.





“Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto, esto es para Juan Ferrer (director del INSABI), esto es para el Doctor Alcocer (Secretario de Salud). Ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo”, expresó.

El Gobierno ha tenido varios problemas de abasto de medicina, lo que ha llevado a la inconformidad de varios mexicanos, entre ellos, familiares de niños y niñas con cáncer.

Este martes, Padres de familia de niñas y niños con cáncer cerraron la circulación en la avenida Capitán Carlos León, el principal acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza, para exigir al gobierno federal que haya abasto de medicamentos. Esta organización informó que hará bloqueos al AICM cada martes hasta que haya solución a su problemática.