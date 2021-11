Para Marko, PAN llega a 2022 derrotado: Mader

La afirmación del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, de que el partido blanquiazul sólo puede ganar la elección de Aguascalientes, de las seis que habrá en 2022, representa “un balde de agua” que lo deja “derrotado” desde el arranque de la contienda, consideró el senador Gustavo Madero.

En entrevista con el periodista Guillermo Ortega para El Financiero Bloomberg, el exdirigente panista consideró que la decisión de Cortés de haber buscado la reelección es una acción “deshonesta”, cuando, de antemano, sabía que, con su presidencia, el PAN podría perder cinco (Durango, Tamaulipas, Quintana Roo –que actualmente gobiernan–, Hidalgo y Oaxaca –en manos del PRI–) de las seis gubernaturas que estarán en juego el próximo año.

“Es muy desafortunada la declaración y más desafortunado es el contenido, la realidad que esto refleja, porque lo que nos está reflejando es que el PAN está derrotado en el arranque, todavía no empiezan las campañas y ya estamos diciendo que solamente aspiramos a gobernar y ganar una, a refrendar una de las cuatro gubernaturas que hoy tiene el PAN, que estamos actualmente gobernando y que las perderíamos, y esto es terrible”, reprochó.

“Es una confesión de que el partido no tiene el respaldo, la confianza de los ciudadanos y que la estrategia de solamente apostarle al miedo a Morena; el miedo a Andrés Manuel no es suficiente, el PAN necesita hacer una autocrítica para poder recuperar esa confianza, para que los ciudadanos lo apoyen. Ahora no tenemos esa realidad y el presidente de mi partido así está haciendo esta declaración que es un balde de agua para todos los otros cinco estados que tendrán elecciones y que de inicio los está dando por derrotados”, dijo.

El legislador por Chihuahua consideró que Marko Cortés debe permitir que otros militantes entren al PAN, para fortalecerlo con sangre, visiones e ideas nuevas; sin embargo, él sólo se quiere mantener en la dirigencia, e insistió que el dirigente puede solucionarlo, abriendo a la ciudadanía los procesos de selección de candidatos.

 Redacción