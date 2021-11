Marko Cortés afirma que el PAN ‘necesita de todos’

El panista Marko Cortés aseveró que como dirigente nacional hará la parte que le toca y hasta las últimas consecuencias para ganar las elecciones de 2022, pero acotó, “el PAN necesita a todos para lograrlo”.

Cortés Mendoza justificó que para hacer la estrategia correcta, se requiere el diagnóstico correcto, y hasta el momento en todas las encuestas publicadas, el PAN sin alianzas, sin candidatos y sin campaña, hoy sólo está arriba en Aguascalientes.

En días pasados, se difundió un audio en el que el recién reelecto dirigente nacional panista anticipa la derrota de su partido en cinco de las seis gubernaturas que se disputarán el año próximo.

Ante las declaraciones del exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien criticó su “entreguismo”, el líder del albiazul convocó a todos los panistas a trabajar en unidad y pidió a los principales liderazgos asumir funciones concretas para ganar las elecciones en 2022.

“Quien no se sume hoy, no ponga su capacidad y conocimiento en otros estados, no puede venir mañana a criticar. El PAN somos todos, en las victorias y en las adversidades. En lugar de frotarse las manos para que al PAN le vaya mal en las elecciones, que mejor nos digan concretamente en qué nos van a ayudar y qué responsabilidad específica están dispuestos a tomar”, dijo.

Por su parte, el gobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco, reveló que Marko Cortés también anticipó que el PAN perderá la elección presidencial de 2024.

“¡Mientes, Martín Orozco! No le hagas el juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido”, respondió Cortés.