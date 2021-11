A la fiscalía no se le dio línea en el caso, sostiene el Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haber dado línea para que se dictara prisión preventiva a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, procesado por el caso Odebrecht, al ser cuestionado en la conferencia matutina de ayer.

“No, no, yo no doy instrucciones en ese sentido; además, la fiscalía es autónoma”, remarcó.

“No sólo es un asunto de dignidad y de principios, o sea, cómo le voy a pedir yo en el fiscal que actúe de determinada forma, él también, si es un hombre íntegro. Imagínese la vergüenza para un Presidente que un fiscal, que es autónomo, le diga que no, que lo puede hacer Alejandro Gertz. Entonces, yo no me expongo a esas cosas, yo soy libre, no establezco relaciones de complicidad con nadie, no me gustan las componendas, siempre actúo con transparencia”.

El mandatario se pronunció por que se le tenga confianza al titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo”, sostuvo.

“Además, es, repito, íntegro y ya mayor, y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad”, aseguró.

Resaltó que, aunque en un inicio se “tapó” el caso en administraciones pasadas, y no hubo sanción a ningún funcionario –como sí se dio en otros países donde la empresa brasileña también dio sobornos– ahora se retome, por lo que debe haber castigo.

Al tiempo que se da esta investigación, en el gobierno “se corrigen contratos con la empresa”.

“Hasta ahora estamos nosotros corrigiendo lo de Odebrecht con Pemex, porque se firmó un acuerdo para que Pemex le vendiera gas metano con precios subsidiados y otras ventajas, y ya aceptaron que se modifique ese contrato y nos vamos a ahorrar muchísimo dinero”, detalló.

“inmoral”. El que Lozoya cene en un restaurante de lujo, “si bien podría ser una acción legal, es inmoral”, señala el Presidente.

