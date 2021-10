AMLO felicita al Senado por aprobación de Miscelánea Fiscal: Nos dará ‘finanzas sanas’, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que cumplió con una promesa hecha a empresarios de simplificar el pago de impuestos, esto a raíz de la aprobación de la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos 2022.

“Esto me lo pidieron empresarios de Monterrey, de una asociación, me solicitaron que se simplificara (el pago de impuestos), y a lo mejor no nos acordamos, pero en una Convención Nacional Bancaria, yo hice el compromiso de llevar a cabo una simplificación y es un hecho, ya es una realidad”, subrayó.

La miscelánea fiscal incluye en la Ley del ISR un Régimen Simplificado de Confianza, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022, cuyo objetivo es la simplificación de las obligaciones fiscales para las personas físicas con actividades empresariales, con ingresos de hasta tres millones 500 mil pesos.

López Obrador afirmó que esta aprobación permitirá que México siga contando con finanzas públicas sanas y cumplir con una promesa de campaña: no crear ni subir impuestos.

El mandatario agradeció a los legisladores de la Cámara de Diputados y el Senado por dar su voto para la aprobación de este paquete y adelantó que pedirá a Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que explique las nuevas ventajas del Régimen Simplificado de Confianza.