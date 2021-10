Venta de niñas en Guerrero: ‘La combatiremos, pero es la excepción, no la regla’, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que el tema de la venta de niñas en regiones de Guerrero no es un problema general para el estado.

“Lo de la trata o la prostitución infantil, no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades (...) ¿En la montaña de Guerrero, ahí se venden a las niñas? No, puede ser la excepción, pero no la regla porque hay muchos valores en los pueblos indígenas”, afirmó el titular del Ejecutivo en su conferencia.

El presidente comentó que se tiene que combatir la venta de niñas, pero subrayó que las comunidades indígenas tienen más valores que otros sitios.

López Obrador justificó también por qué el tema no estuvo en su agenda durante su gira de trabajo en Guerrero el fin de semana pasado.

“Es que estoy atendiendo lo general, lo que estoy atendiendo es fortalecer lo comunitario, el que se reconozca la importancia que tienen los pueblos indígenas como en el caso de la montaña. No me gusta la palabra, pero es que están empoderados ahora con la Cuarta Transformación nunca habían sentido tan cerca a un Gobierno”, agregó.

La venta de niñas fue uno de los asuntos que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseguró que combatiría desde el inicio de su administración.

La mandataria adelantó que realizará una campaña de sensibilización en la zona de La Montaña para dejar atrás la venta de menores de edad basada en usos y costumbres.

“Yo voy a estar en La Montaña directamente, me va acompañar la secretaria de la mujer, la Secretaría de la Salud y vamos a estar todos en perfecta coordinación para poder sensibilizar, para poder hablar, para poder llevar acciones que sean ya contundentes”, señaló.