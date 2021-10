‘Que me anoten en la lista’: políticos replican llamado de Claudio X González

Tras el polémico tuit en el que el empresario y fundador de la organización Sí por México, Claudio X González, llamó a recordar a los personajes que por omisión o por acción han llegado a lastimar al país en nombre de Morena, varios militantes se han unido para defender al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor” Se lee en el tuit del empresario.

A partir de dicha publicación, la defensa se hizo del #QueMeAnotenEnLaLista donde podemos encontrar a varios políticos de la 4T respondiéndole al empresario.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, fue de los primeros en contraatacar por medio de la red social.

Si trabajar con y por el pueblo en lugar de enriquecerse a costa de él, es populista, que nos apunten en la lista. https://t.co/SP5yUYQ7Hv — Mario Delgado (@mario_delgado) October 22, 2021

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no se quedó atrás e hizo una publicación que consistió de tres tuits.

Una cosa es hacer público un debate y otra muy diferente es hacer listas con amenazas implícitas, características del fascismo. En la 4T hay libertad de expresión. No se mete a periodistas a la carcel. Hay libertad de manifestación y reunión.



(1/3) — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 24, 2021

“No se interviene para hacer fraude en las elecciones. No se pagan campañas millonarias de difamación. No se espía al adversario. No se excluye a las mujeres de la toma de decisiones. Hay democracia, libertad y se condena la discriminación. No se reprime.” continuó.

“Esa es la diferencia entre prácticas democráticas y prácticas fascistas.”, concluyó la jefa de gobierno.

Por otra parte, el Administrador General de Aduanas de México, Horacio Duarte, también mostró su apoyo a la 4T con una breve publicación.

En el México de Claudio X. González no cabemos más de la mitad de los mexicanos. #QueMeAnotenEnLaLista — Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) October 24, 2021

“#QueMeAnotenEnLaLista porque es un honor servir al pueblo y no servirse de él.” tuiteó el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, Román Meyer Falcón.

Mientras que por otro lado el periodista y productor Epigmenio Ibarra tampoco se pudo quedar atrás ante la polémica y decidió mostrar su apoyo al gobierno del presidente López Obrador, acompañado de un video de Claudia Sheinbaum.

Listas de millones de personas eran elaboradas escrupulosamente por los nazis. Así, con listas, se perpetró el holocausto.

Listas hacia Franco para desaparecer y fusilar.

Lista quiere hacer Claudio X. a quien le reitero:

A mi también #QueMeAnotenEnLaLista pic.twitter.com/sWZ4Qll88w — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) October 24, 2021