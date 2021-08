México pide al G-20 reconocer todas las vacunas COVID aprobadas por la OMS

México ha pedido a las naciones que conforman el Grupo de los 20 (G-20) que reconozcan todas las vacunas contra el COVID-19 que ya han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El canciller Marcelo Ebrard explicó este martes que la propuesta fue presentada ayer a los países.

“Se hizo un llamado al G-20, por instrucción del presidente de la República, un acuerdo por parte de la mayoría de los países para que se reconozcan todas las vacunas que autorice la OMS. O sea, que no se haga geopolítica con las vacunas. Si la OMS reconoce y acredita una vacuna, todos los países tenemos que hacerlo, y no unos sí y otros no por razones de otro tipo”, puntualizó en la conferencia matutina.

La iniciativa, que busca impulsar la recuperación económica global y acelerar el fin de la pandemia, consta de tres propuestas, según se observa en la presentación del canciller.

La primera es el reconocimiento de las personas como vacunadas una vez que tengan un esquema completo con alguna de las vacunas que ya haya sido autorizada por la OMS.

La segunda establece que se promueva la creación y su de certificados de vacunación que sean reconocidos por toda la comunidad internacional.

En tanto que la tercera indica que las naciones se comprometan a fortalecer a la OMS, con el fin de agilizar la autorización de vacunas COVID.