Juicio sumario político en su contra, acusa Toledo

En una carta pública, el diputado federal Mauricio Toledo aseguró que es inocente de las acusaciones en su contra, de corrupción y enriquecimiento ilícito, y que la búsqueda de su desafuero no es un juicio legal, sino un juicio político sumario y una clara persecución política del gobierno de Morena.

“Soy inocente del cargo que se me ha fabricado. No enfrento un juicio de carácter legal, sino un juicio político donde quien me señala hace uso de los instrumentos legales y de las instituciones encargadas de procurar justicia para consumar su propósito”, expuso.

“En mi caso, por razones políticas, soy víctima de un juicio sumario en donde el simple señalamiento es suficiente para determinar la sentencia”, insistió, a unas horas de ser sometido, este miércoles 11 de agosto, a un Juicio de Procedencia en el pleno de la Cámara de Diputados para retirarle su fuero y ser puesto a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Precisó que “las recientes declaraciones de quienes gobiernan en la Ciudad y los que por mandato constitucional deben ser imparciales, están de muestra. Ahora se ocupan más por cómo culmina el proceso en la Cámara de Diputados, conducido y sancionado por ellos, que por temas de mayor trascendencia para los capitalinos, como el caso de la tercera ola por COVID-19 que aqueja nuestra Ciudad de México y las investigaciones por lo sucedido en la Línea 12 del Metro”.

Aseguró que “en un juicio justo y con autoridades imparciales estoy en condiciones de demostrar las 750 pruebas consistentes en comprobantes de pago, sueldos, salarios, dietas, prerrogativas, créditos, apoyos parlamentarios, viáticos, honorarios y fondos de ahorro que justifican la manera legítima de mis ingresos”.

Advirtió que “hago responsable a las autoridades de la CDMX de la integridad física de mi familia, que también ha sido víctima de la persecución política que denunció. Exijo públicamente que cesen las presiones a partidos y actores políticos mediante amenazas y chantajes, sobre todo a personas que pertenecen o formaron parte de mi equipo de trabajo”.