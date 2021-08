¿Cuándo y para qué sería la próxima consulta popular en México?

Todavía no se termina el computo de la consulta ciudadana del domingo y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya piensa en el siguiente ejercicio de este tipo: la revocación de mandato.

“En marzo del año próximo, dentro de ocho meses, viene otra consulta, y van a participar muchos más ciudadanos porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie, lo que se conoce como revocación del mandato porque el pueblo, insisto, es el soberano, es el que pone, es el que quita, es el que manda”, dijo este lunes en su conferencia de prensa desde Puerto Vallarta.

Citando al presidente, “no hay que adelantar vísperas”, y es que este proceso no es automático como parece dar a entender: para que la consulta se lleve a cabo, alguien tiene que hacer la solicitud. Si esto no ocurre, no habrá proceso para la revocación de mandato.

La solicitud debe cumplir una serie de condiciones. Si todas estas son aprobadas, el proceso se realizaría como lo comentó el presidente, en marzo de 2022.

Pero, ¿cuales son los requisitos?

-A diferencia de la consulta del domingo, la revocación de mandato solo podrá ser solicitada por la ciudadanía.

-El pedido debe contar con la firma de 3 por ciento de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) de ese momento.

-La lista nominal está conformada por 93 millones 597 mil 559 personas, por lo que el 3 por ciento equivaldría a 2 millones 807 mil 926 electores.

-La ley establece que el requisito de 3 por ciento de la lista nominal de electores debe ser cumplido en 17 de las 32 entidades federativas del país.

-La revocación de mandato se podrá pedir durante los tres meses siguientes al término del tercer año del Gobierno del presidente que, en este caso, sería de diciembre de 2021 a febrero de 2022.

-Este recurso solo podrá ser pedido en una ocasión.

-Los ciudadanos que busquen activar el recurso podrán hacer la recopilación de firmas durante el mes previo a la fecha prevista en el dictamen. Es decir, no tendrán que esperar a que sea diciembre de 2021 para buscar las casi 3 millones de firmas.

El proceso será organizado en su totalidad por el Instituto Nacional Electoral. Para que sea válido, se necesita como mínimo el 40 por ciento de la participación del padrón.