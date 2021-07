Astillero responde a la 4T: el ‘Quien es quien’ de noticias no tiene autoridad periodística

Tras ser acusado en la ‘mañanera’ por supuestamente presentar información falsa, el periodista Julio Astillero calificó el ejercicio del ‘Quién es quién en las mentiras’ como desproporcionado, sin fundamento y sin la autoridad periodística correspondiente.

“La semana pasada fui señalado de mentir en tres ocasiones en un ejercicio que me parece desproporcionado, sin fundamento y sin la autoridad periodística correspondiente. Vengo aquí para señalar que no he mentido y tengo toda la documentación y la argumentación”, dijo en su respuesta a estos señalamientos.

Al ejercer su derecho de réplica, @julioastillero convocó a Elizabeth García Vilchis, encargada del 'Quién es quién en la mentiras', a reconocer su error tras tachar de falsa la investigación sobre la Sierra de San Miguelito porque "de no ser así continuaré con acciones legales". pic.twitter.com/cpkB5yzc4t — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 28, 2021

A fin de ejercer su derecho de réplica, Astillero asistió a la conferencia del presidente López Obrador para defender su investigación en torno al manejo irregular del área natural protegida en la Sierra de San Miguelito.

En la investigación publicada en el sitio de noticias del periodista, quien es director de La Jornada San Luis Potosí, se denuncia que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha hecho maniobras para entregar mil 805 hectáreas de la referida sierra potosina a fraccionamientos particulares.

“Quiero cerrar esta intervención convocando a la señora Elizabeth García Vilchis (funcionaria encargada de desmentir noticias en la conferencia presidencial) a que tal como lo hacemos los periodistas de verdad, cuando uno se equivoca, lo reconoce y ofrece disculpas. Ojalá después de todo esto haya congruencia en un auténtico ejercicio periodístico y haga lo que corresponde”, sostuvo.

Asimismo, refirió que de no tener una respuesta, continuará con acciones legales ante instancias del gremio, nacionales e internacionales, “para que no se siga estigmatizando el ejercicio periodístico recto, honesto y crítico”.