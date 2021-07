Astillero avisa que irá a ‘la mañanera’ a ejercer derecho de réplica a AMLO

Temprano pregunté a @JesusRCuevas el procedimiento para q en pantalla d la Mañanera se reproduzcan vídeos, fotografías y documents q presentaré. No he tenido respuesta. Mañana, haciendo fila, llevaré todo en USB y espero no me digan q hay problemas técnicos #SierraDeSanMiguelito pic.twitter.com/YzdpfbWoe1