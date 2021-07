Guardia Nacional vigilará distribución de Gas Bienestar, prevé AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió este jueves que la Guardia Nacional podría ser la encargada de vigilar la distribución del Gas Bienestar, la nueva empresa que conformará.

La creación de Gas Bienestar tiene tres objetivos o medidas, dijo: la primera es fijar el precio máximo del gas, lo cual consideró que no serviría de mucho pues las empresas no cumplirían con este tope. Lo segundo sería vigilar que no se venda más caro. Lo tercero es la competencia.

“Y también, como es un asunto vinculado con la economía popular, que nos importa mucho, va a haber vigilancia de la Guardia Nacional”, apuntó.

El presidente recordó que al inicio de su gobierno hubo bloqueos y sabotajes por la lucha contra el huachicol, pero la gente “se portó bien” y hasta hacían filas para recargar gasolina. En el momento se compraron 650 pipas que son manejadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Los que recorremos el país, que andamos en carretera, vemos cómo se mueven estas pipas: va adelante una patrulla del Ejército, atrás otra, y van 20, 30 pipas a cargar para distribuir combustible y no hemos tenido ningún problema, esto nos ayudó muchísimo, se redujo el huachicol (...) Fue una decisión que se tomó para eso, para que no nos falten las gasolinas y en este caso para que no nos falte el gas”, manifestó.

López Obrador añadió que ya no habrá “la libertad del zorro en el gallinero” en la que las empresas tienen todo el mercado y hacen lo que quieren con los precios, con los cuales afectan a las familias.

También consideró que no poder bajar los precios del gas lo hacen quedar como mentiroso, luego de que prometiera que estos no subirían.

En cuando a cuándo arrancaría esta nueva gasera, AMLO dijo que se espera que pueda realizarse dentro de tres meses, pero que cuando se tenga el proyecto concreto se presentará de manera pública.

“Vamos a tener ya pronto el proyecto y vamos a dar a conocer. Tenemos ya un plazo, tres meses, para que empecemos a distribuir el gas aquí en la Ciudad de México”, destacó.