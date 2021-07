¿Gas del Bienestar bajará los precios? Cofece dice que no y mejor sugiere estas acciones

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sostuvo que los precios del gas LP no dependen de una sola autoridad sino de unas serie de acciones, como vender el energético a la población vulnerable en los almacenes de Diconsa, así como vender tanques de gas en tiendas de autoservicio, gasolinerías o supermercados, para presionar los precios a la baja.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que creará ‘Gas Bienestar’, una nueva empresa para distribuir el hidrocarburo a “precio justo”.

Aunque el mandatario señaló que esto responde a que no ha logrado cumplir con su compromiso para que no aumenten los precios del gas LP, esa idea quizá no baste para reducir los precios del combustible.

“En términos de la normativa aplicable, los precios no dependen de una sola autoridad o instancia reguladora, sino de una serie de acciones integrales que en conjunto se orienten a la generación de condiciones de mercado que presionen los precios a la baja”, mencionó la Cofece en un comunicado.

“Solo en corresponsabilidad de todas las instituciones involucradas se podrá alcanzar este importante objetivo común”, agregó.

El organismo comentó que en los ejercicios fiscales de 2017 a 2019, el Congreso de la Unión estableció en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) la facultad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la regulación provisional de los precios en el expendio al público de gas LP, como medida precautoria, en tanto la Cofece concluyera un procedimiento de declaratoria de condiciones de competencia.

No obstante, a partir del ejercicio fiscal de 2020, la LIF dejó de hacer referencia a esta medida precautoria, por lo que resulta indispensable esperar a que el Pleno de la Cofece, en su caso, emita la declaratoria de ausencia de competencia para que la CRE haga uso de la facultad de regular precios.

Ahora bien, en caso de que, conforme a la normativa, se regulen los precios en la distribución de gas LP, será necesario que la CRE considere que la venta mayorista de gas LP es un mercado no regulado en donde participan Petróleos Mexicanos e importadores privados, por lo que los precios al mayoreo siguen, en términos generales, las referencias internacionales.

A su vez, la Cofece recordó que en el 2018 publicó el estudio “Transición hacia mercados competidos de Energía: Gas LP 1”, en el que alertó sobre la concentración de mercado por parte de un grupo reducido de empresas, con el objetivo de que las autoridades y legisladores federales, quienes son los responsables de mejorar la regulación para el buen funcionamiento del mercado, emprendieran esfuerzos en ese sentido.

El estudio contiene recomendaciones para aminorar los impactos de esta concentración, mismas que no han sido implementadas por el Gobierno Federal, como fomentar la venta de cilindros de gas LP en tiendas de autoservicio mediante la facilitación para la obtención de permisos para que tiendas minoristas, como supermercados o gasolinerías, vendan cilindros de gas LP a los consumidores finales en sus instalaciones.

Otra sugerencia es vender gas LP a población vulnerable en los almacenes de Diconsa, no a través de una empresa del gobierno, sino mediante licitaciones públicas para elegir al suministrador de gas LP de sus almacenes, con el fin de asegurar las mejores condiciones de precio y servicio en esas tiendas.

La Cofece también recomendó eliminar obstáculos normativos en el ámbito local para la instalación de plantas de distribución, donde se entrega el gas LP a los clientes en recipientes transportables o portátiles y para la venta en tiendas de autoservicio, tales como requisitos excesivos o poca claridad en los criterios para el otorgamiento de estos permisos.

Al respecto, en 2019 en el marco de la instalación del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria (CNMR), la COFECE expuso su preocupación sobre estos obstáculos regulatorios. En respuesta, se formó un Subgrupo de Trabajo para la mejora regulatoria en materia de gas LP conformado por instituciones del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, el gobierno federal y los gobiernos estatales. No obstante, estos trabajos fueron suspendidos por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) desde 2020 sin que se proporcionara explicación alguna.

Finalmente, la Cofece pidió desarrollar un programa de incentivos presupuestales con el fin de facilitar la sustituibilidad de gas LP por gas natural para que las entidades federativas apliquen planes a fin de fomentar la inversión en infraestructura (ductos), que hoy es cuello de botella para que las empresas de gas natural puedan ofrecer este servicio residencial.