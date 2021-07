Gas Bienestar: esto es lo que sabemos sobre la empresa gasera de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles la creación de ‘Gas Bienestar’, una nueva empresa para distribuir el hidrocarburo.

Te contamos qué es lo que sabemos sobre ‘Gas Bienestar’.

-Esta empresa surge como respuesta del Gobierno federal al aumento en los precios del gas LP.

“No he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación o lo he cumplido en gasolina y energía eléctrica, pero no en gas porque ha aumentado el precio por encima de la inflación”, dijo López Obrador en la ‘mañanera’.

En ese sentido, destacó que los precios de las gasolinas y la luz eléctrica no han aumentado durante su gestión.

-Busca, de acuerdo con el mandatario, que se venda a “precios justos”.

-Se venderán cilindros de 20 y 30 kilos.

-El presidente señaló que las empresas particulares seguirán participando en el mercado a fin de incentivar la competencia.

-Esta medida dará inicio en la Ciudad de México, esto debido a que los precios más elevados del combustible se encuentran en la capital.

-El gas será suministrado por Petróleos Mexicanos (Pemex).