Vacunación fronteriza: AMLO critica que EU solo acepte dosis de Pfizer y Johnson & Johnson

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este miércoles que en Estados Unidos se niegue la entrada a personas que no han sido vacunadas contra el COVID-19 con dosis de las farmacéuticas que ha aprobado.

Mencionó que las vacunas que envió EU a México recientemente, de Johnson & Johnson, ya se usaron para inmunizar a la población de Baja California y de Sonora, mientras que en Chihuahua se aplican dosis de Pfizer-BioNTech “porque no podemos usar otro tipo de vacuna en la frontera”.

Esto se debe a que “en EU, desde luego no estoy de acuerdo con eso, se le niega la entrada o no se acepta a quienes no son vacunados por estas farmacéuticas, con estas vacunas, entonces no hacemos nada si vacunamos con CanSino, con Astrazeneca, en la frontera, porque nos van a decir que no se abre la frontera por ese propósito”, apuntó en la conferencia matutina.

Recordó que ahora hay falta de abasto de las vacunas de Pfizer debido a que esta farmacéutica se encuentra haciendo una reconversión en su planta en EU, la cual abastece a México, entre otros países.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) estadounidense ha autorizado hasta el momento solamente tres vacunas contra el COVID. Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson.

En la ‘mañanera’, @lopezobrador_ aseguró que la vacunación contra el COVID-19 en los municipios fronterizos de Chihuahua iniciará pronto. Explicó que el retraso se debe a los cambios en la planta de Pfizer. pic.twitter.com/6I2ruXNhQn — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 7, 2021