Acusación de tortura contra Cárdenas Palomino es una infamia, afirma su defensa

La defensa de Luis Cárdenas Palomino presentará al juez alegatos sólidos para echar abajo la acusación de tortura contra presuntos integrantes de la banda Los Zodiaco que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR), y demostrar así la inocencia del exmando de la Policía Federal.

El penalista José Luis Nassar dijo a El Financiero que por estrategia jurídica no puede mencionar las pruebas, pero destacó que los supuestos ofendidos presentaron la denuncia siete años después de haber sido detenidos, que fue cuando se les aplicó el Protocolo de Estambul.

Señaló además que no debe perderse de vista que han sido sentenciados por varios secuestros, independientemente del que obra en el expediente del caso Florence Cassez, por lo que opinó que es una infamia la acusación y el trato que le han dado al exdirector de Seguridad Regional de la PF.

“Es indignante, una infamia, que ahora esté en un penal de máxima seguridad, es un hombre que entregó y arriesgó su vida por México, condecorado y reconocido en el mundo, ¿por qué ahora lo vienen a acusar de esto?”, expresó.

Indicó que nunca hubo tortura contra Mario Vallarta –hermano de Israel Vallarta–, ni Sergio Cortez Vallarta y los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, pues su detención en 2012 derivó de “una investigación perfecta”, bien documentada, en la que ni siquiera era necesaria la confesión, ya que no es una prueba válida en un juicio.

Recordó que Israel Vallarta, hermano de Mario y presunto líder de los Zodiaco, también intentó la misma estrategia de recurrir al Protocolo de Estambul para denunciar a funcionarios de la PF por presunta tortura, pero en su caso se decretó el no ejercicio de la acción penal y posteriormente perdió el amparo contra esa resolución.

Nassar manifestó que no hay motivo legal para que el exdirector de Seguridad Regional de la PF haya sido encarcelado en el penal de máxima seguridad El Altiplano, Estado de México, por lo que solicitará su traslado a otro centro de reclusión.

Sostuvo que se trató de un “exceso” del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues no se puede considerar a Cárdenas Palomino como una persona de altísimo riesgo para la sociedad, ni que pertenezca a la delincuencia organizada y mucho menos que pueda desestabilizar un penal.

El abogado puntualizó que en todo caso debería estar en el Reclusorio Oriente u otro de Ciudad de México, a disposición del juez Jesús Alberto Chávez.

“Estamos muy concentrados en el término constitucional (el juez decide el lunes si da auto de formal prisión con base en el anterior sistema penal) estaremos presentando alegatos muy profundos sobre las mil y un deficiencias que trae desde la denuncia”, aseveró.

Comentó que si bien el caso del exmando de la PF es extremadamente complicado por todo lo que hay alrededor (su relación con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna), “le diría que no me voy a rendir y tampoco mi cliente, confiamos en el Poder Judicial de la Federación, no sé si temprano o tarde llegará la justicia, pero de que se van a poner las cosas en su lugar eso es seguro”.